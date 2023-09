Revenidas despídese coa sardiñada popular e a xornada de portas abertas

Despois de tres intensos días de concertos e de ter recibido a visita de 20.000 persoas o festival Revenidas de Vilaxoán despídese hoxe coa súa xornada de portas abertas e coa gran sardiñada popular como principal reclamo. Así pois a xornada de clausura arrancará ás doce do mediodía coa actuación dos Terribles de Arousa. Unha hora despois –e destinado a un público familiar– actuarán Uxía Lambona e a banda molona. A gran sardiñada –con prezos populares– comezará ás 13:30 horas no parque de Dona Concha, como é costume. A animación correrá a cargo de Louband a partir das catro menos dez. Ás cinco e media arrancará a gala do circo solidaria con Peter Punk, o Mago Paco, Nono, Asocirco ou Simplemente Enrico.



A música estará nos escenarios grandes a partir das oito menos cuarto da man de Xosé Lois Romero e Aliboria, precursores da fusión entre a música tradicional galega e os sons máis contemporáneos. A vixésima edición de Revenidas pecharase coa sesión de pinchadiscos a cargo de La Yaya DJ. ¡ Todas as actividades desta xornada do domingo serán gratuítas agás os concertos a bordo do Chasula. Nesta edición son cen por cen femininos e con voces de primeiro nivel. Á unha da tarde actuará MJ Pérez, ás tres Su Garrido e pechan As Tanxugueiras a partir das cinco. As entradas para os tres concertos están esgotadas dende xa hai varias xornadas