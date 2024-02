El reventón de una tubería deja sin agua a los vecinos de As Carolinas

El reventón de una tubería en As Carolinas dejó sin agua a los vecinos de esa zona y con la presión baja a buena parte de los residentes en el centro del municipio. No se sabe a qué hora comenzó la avería, ya que desde primera hora de la mañana en los distintos hogares de la avenida comercial notaron que no contaban con este servicio básico.



Pronto las dudas se disiparon, con la llamada a la concesionaria del agua, Espina & Delfín, que desplazó a los operarios a la zona. La tubería se localizó en el mismo lugar donde ya se había roto en anteriores ocasiones, delante del Alcampo y justo antes de un bazar. Allí estuvieron durante horas los operarios de la empresa concesionaria. La avería dejó sin agua a las viviendas más próximas durante toda la mañana, por lo que tareas como el aseo diario o la cocina se vieron bastante complicadas.



A primera hora de la tarde ya estaba resuelta, aunque los afectados temen que no sea la última vez que suceda. La notable bajada de la presión del agua también se dejó notar en zonas del centro de Vilagarcía, como Vista Alegre, Castelao, Arcebispo Lago o en las viviendas de San Roque más próximas al barrio de As Carolinas, donde se produjo la rotura.

Frecuentes averías

Lo cierto es que es una avería que se produce con cierta frecuencia. En el verano de 2022 ya rompió la tubería en un tramo próximo al que se averió ayer, situación que volvió a repetirse en abril del año pasado. Las fuertes lluvias que se registraron durante todos estos días probablemente contribuyeron a que la red, ya deteriorada de por sí, acabase por estallar, como sucede en otros puntos del municipio, como Vilaxoán. Hace unos años también se produjeron averías frecuentes en Doutor Tourón que requirieron de una renovación integral.