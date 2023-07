Rompen por enésima vez las farolas del paso de A Escardia y los vecinos exigen solución

Los vecinos de A Escardia están hartos. Una vez más alguien ha roto las farolas que iluminan el paso que utilizan para pasar desde la Estación de Ferrocarril a sus viviendas, dejando el espacio totalmente a oscuras. No es la primera vez que ocurre algo similar, como así recuerdan los vecinos, que entienden que el Concello debe buscar una solución. “Lo que está claro es que la gente que viene de noche no puede pasar por ahí si no hay luces”, manifiesta una de las afectadas. Explica además que es “el paso que tenemos para acceder desde el centro urbano a nuestras casas y si se queda así en esas condiciones pues no sé como vamos a hacer”.



Lo cierto es que ayer mismo había personal municipal comprobando el estado en el que se encontraba el paso, después de que fuesen los propios vecinos los que alertasen al Concello. “Llamamos porque es necesario que se busque una solución a esto”. Manifiestan los afectados que “arrancaron las luces y dejaron todo lleno de cristales e incluso había sangre”.

Los vándalos arrancaron los focos y dejaron al paso sin luz | GONZALO SALGADO



De hecho no es la primera vez que episodios de estas características se dan en este mismo paso peatonal. Los vecinos ya denunciaron en varias ocasiones la falta de limpieza del entorno con cristales y restos de basura tirados. De ahí que reclamen una solución tanto por el tema concreto de la falta de iluminación como también por otras cuestiones relativas al mantenimiento que ya vienen demandando desde hace meses.



Fuentes municipales manifestaron que se están investigando los hechos con el objetivo de dar con los autores de los destrozos en la iluminación. Los vecinos desean que se busquen soluciones y que se arregle cuanto antes.