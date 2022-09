Rueda admite “incidencias” en la cobertura sanitaria en O Salnés durante el verano pero culpa al Ministerio

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió este fin de semana en O Salnés que, durante el verano, hubo “incidencias” en la cobertura sanitaria en la comarca. “Non vou negar que si houbo”, declaró a preguntas durante su visita a la zona. Consideró, en todo caso, que “en xeral, o nivel de atención mantívose”, pero afirmó que “o verán sempre é unha época complicada”, sobre en todo en zonas de gran afluencia de visitantes y en un buen año turístico, señaló.



Preguntado sobre si nuevos centros de salud como los proyectados en Vilagarcía y Meis podrían tener en el futuro problemas para contar con el personal facultativo suficiente, señaló que tanto esa cuestión como los actuales problemas de falta de médicos “veñen derivados dunha falla, recoñecida e denunciada por nós mesmos, de persoal médico en Atención Primaria”, de la que culpa al Ministerio, por no convocar más plazas. “Iso non o podemos facer dende a Comunidade Autónoma. Doutro xeito, xa estaría feito, sen ningunha dúbida. Non é cuestión de aforrar cartos”, añadió, señalando que “agora vanse cubrir 106 prazas por concurso, sen necesidade de oposición. Imos facer unha lei para asegurar outras 200 máis nun prazo de dous anos. E estimulamos economicamente a cobertura das prazas máis complicadas”. Eso sí, insiste, “iso non vai solucionar o problema”. La Xunta, además, no tendría “capacidade normativa para convocar máis prazas” por lo que insiste el señalar al Ministerio: “Non só llo pediu Galicia, senón ata seis comunidade autónomas, de diferentes cores políticas”.