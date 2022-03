O Salnés suspende la recogida de ayuda para Ucrania y pide freno a la iniciativa particular de traer refugiados

Los concellos de O Salnés suspenderán mañana la recogida de material de primera necesidad para Ucrania siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y oenegés presentes en la zona que lo plantean como un sistema ineficaz ante las dificultades para una correcta llegada y cobertura de las necesidades reales de los afectados por la guerra de Rusia. De hecho, se piden aportaciones económicas. Con todo, ante la “abrumadora” respuesta ciudadana a las iniciativas puestas en marcha estos días a nivel local, la Mancomunidade fletará un camión para enviar los donativos ya entregados. También piden poner freno a las iniciativas particulares surgidas para traer a refugiados, dejando este complejo trámite a las administraciones competentes para que se realice con todas las garantías y derechos correspondientes.



Así lo acordó ayer la entidad supramunicipal en una reunión extraordinaria con asistencia de los alcaldes de A Illa, Cambados, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo y Vilagarcía tras escuchar las recomendaciones del Ministerio de Exteriores, la Xunta, las federaciones de municipios y provincias de Galicia y España y las organizaciones humanitarias que están a pie de campo.





Buscarán viviendas por si se abre la vía oficial, pero “traer xente de forma desordenada pode traer problemas”





Su presidenta, Marta Giráldez, recordó que los concellos no son competentes en materia de extranjería y pidió que “se alguén pensa en traer xente, que non o faga e siga as recomendacións da administración. Ten que ser unha entrada ordenada e coordinada, faise con moi boa fe, e agradécese a boa vontade, pero traer xente de forma desordenada incluso pode traer problemas aos concellos”.



El alcalde vilagarciano, Alberto Varela, señaló que las propias oenegés “din que non é o máis recomendable, e elas son as que teñen experiencia. As persoas que veñan que teñen facelo con garantías e todos os seus dereitos asegurados”.



De hecho, los regidores apuntaron cuestiones como por ejemplo la escolarización en el caso de los niños y otras situaciones, trámites y gestiones que precisan de una coordinación que quedan fuera del alcance de los concellos y que debe seguir un control, tanto de quien llega como de quien acoge.





Las organizaciones piden donaciones económicas para dar una cobertura coordinada y de necesidades reales





Con todo, están abiertos a colaborar en la medida de lo posible y de sus capacidades, así que realizarán las gestiones necesarias para tratar de “ter viviendas dispoñibles para refuxiados” en caso de abrirse esa vía oficial de llegada. No obstante, también reconocen que es una cuestión difícil pues, para empezar, carecen de inmuebles para este tipo de cuestiones.









Medicamentos no





Los alcaldes comprenden los motivos solidarios y la buena fe de las iniciativas surgidas en estos días y que, de hecho, dicen mucho de los vecinos de la comarca. “Estamos abrumados” por la cantidad de alimentos y otros bienes de primera necesidad que desbordan salones de plenos, almacenes municipales... Pero les han traslado que “é moi difícil que chegue correctamente a quen o precise”, explicó Giráldez, y por ello mañana mismo dejarán de recoger. Además hicieron una especial advertencia sobre los medicamentos, pidiendo que no se entreguen más porque son productos sensibles y no se puede garantizar un uso seguro.



Visto esto, y otros productos solicitados en un primer momento y que luego se han retirado de las listas, como la leche infantil en polvo, los concellos harán ahora inventario y enviarán todo lo posible alquilando un transporte que viaje hasta la frontera con Polonia. El resto se mantendrá en dependencias municipales “por se fixera falta nun futuro”, pero o que piden “as organizacións que traballan alí é centrarse nas doazóns económicas”, insistió Varela. Y es que son las que conocen las necesidades reales y puntales de los desplazados. De hecho, ayer se dieron los nombres de las que trabajan a pie de campo o que colaboran directamente con ellas: Galicia Solidaria, Cruz Roja, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y también Acnur.