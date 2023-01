O Salnés tendrá una segunda unidad de Atención Temperá con sede en Sanxenxo

La comarca de O Salnés contará con una nueva unidad de Atención Temperá en la parte sur de la comarca, concretamente en Sanxenxo. La Consellería de Política Social incrementa los fondos destinados a un servicio que en esta zona gestiona directamente la Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) y que permitirá en principio terminar con las largas listas de espera que hay para las familias arousanas. A día de hoy el servicio de Atención Temperá en O Salnés solo se ofrece en Vilagarcía –concretamente en el edificio de O Ramal– en donde hay una psicóloga, una especialista en psicomotricidad y una logopeda. La idea es ampliar en los próximos meses una segunda psicomotricista. Así lo explica la coordinadora de la unidad en Vilagarcía, Gemma Martínez. Pero hay más, el incremento de financiación por parte de Política Social permitirá muy pronto abrir otra unidad completa en Sanxenxo que atendería a los vecinos que son de esa zona, les evitaría los desplazamientos hasta Vilagarcía y cubriría la demanda existente en este tipo de atención.



En el año 2022, y según los datos que aporta la coordinadora de Vilagarcía, se atendieron en O Ramal a un total de 114 familias. Apunta Gemma Martínez que “conseguimos reducir notablemente a lista de agarda, que en xaneiro era de 56 e que agora está en 29”. Aún así, es una cifra de espera demasiado alta para las necesidades que deben solventarse en este servicio. El propio nombre indica que la “atención temperá” es la que debe darse a los niños en las edades más tempranas. “Temos casos de todo tipo porque cada rapaz é un mundo. Evidentemente os casos máis leves son os que se refiren á linguaxe ou a problemas á hora de relacionarse, pero tamén temos outros máis complexos con rapaces que teñen diferentes síndromes e cos que é importante empezar a traballar a tempo”, relata la responsable de la Udiaf de Vilagarcía.



Desde la propia Consellería de Política Social confirman que este año se incrementará la cuantía destinada a este servicio, de ahí que se podrá abrir la unidad con sede en Sanxenxo (concretamente en un local de Vilalonga). La idea es que pueda empezar a funcionar en este primer tramo del año, pero de momento no hay fecha exacta. “Contariamos con unha psicóloga, unha psicomotricista e unha logopeda”, explica Martínez. Es ella misma la que reconoce que los datos de atenciones que ahora se manejan en la unidad de Vilagarcía no son del todo reales, dado que muchas familias de la parte sur de la comarca optan por llevar a sus pequeños a Pontevedra por proximidad. “Será no momento no que se abra o servizo cando veremos realmente a demanda que hai nesta comarca”, expone Martínez.



A día de hoy la mayor parte de los menores que acuden a la Udiaf de Vilagarcía (que de momento sigue siendo el centro de referencia para todos los concellos de O Salnés) son de la propia ciudad, de Vilanova y de Cambados. Por ese orden. “Cremos que hai familias de Sanxenxo ou de Meaño que acoden a Pontevedra porque lles queda máis cerca que traelos a Vilagarcía, por exemplo. Se se abre a unidade alí pois xa todo o entorno queda cuberto”, explica Martínez.



Lo cierto es que la demanda de una segunda unidad de Atención Temperá en O Salnés para cubrir las necesidades actuales viene de lejos. Sin embargo para ponerla en marcha hacía falta financiación por parte de la Consellería y –ahora una vez que se ponga en marcha la de Vilalonga– también será precisa la colaboración de los concellos del entorno.



En todo caso la nueva unidad permitirá no solo una nueva ubicación, sino más profesionales para un servicio que es vital y básico en los primeros años de vida de los niños.