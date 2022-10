O Salnés y Ulla-Umia recibirán 9,6 millones del Plan Concellos en 2023

Las municipios que configuran las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia recibirán –en total– 9,6 millones de euros en 2023 procedentes del Plan Concellos de la Diputación. Los datos concretos del que es el plan estrella de la administración provincial los dieron a conocer ayer la presidenta, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera, y los números serán aprobados en el pleno ordinario de mañana. Las aportaciones a cada concello se hacen en base a una fórmula que tiene en cuenta su superficie, la población y el número de núcleos y densidad demográfica. Así pues en O Salnés es Vilagarcía la que recibe más cantidad con 1.399.121 euros; le sigue Sanxenxo con 1.196.145 euros y Cambados con 981.011 euros. En O Grove recibirán 826.032 euros y en Vilanova 790.693. Por su parte Meaño contará con 540.270 euros y Meis con 516.270 frente a los 506.548 de Ribadumia y los 451.955 de A Illa. El montante total para O Salnés es de casi seis millones de euros.





En Ulla-Umia la cantidad total es de 3,6 millones y es Caldas el concello que más recibe con 770.483 euros; Cuntis le sigue con 580.233 y Moraña con 505.017 en total. Valga recibirá 586.039, mientras que Portas 402.865 y Catoira 445.971 euros. Por su parte Cesures contará con 386.378 euros. Silva y Mosquera apuntaron que el Plan cuenta con un millón de euros a mayores para el año próximo para que sea destinado específicamente a los concellos de menos de 20.000 habitantes para que puedan recibir más apoyo de cara a afrontar los efectos de la crisis global de inflación. Silva insistió en que “somos a administración que está máis cerca dos concellos e non é palabrería, son datos, son proxectos e feitos”. Además afirmó que es un plan que “respecta a autonomía local e permite aos concellos planificar con tempo a súa actividade”. De hecho expuso que solo así “é posible esta alianza institucional para que os concellos poidan asumir as súas competencias con recursos suficientes, impulsando grandes transformacións e que a xente, viva onde viva, teña dereitos e servizos”. Por su parte César Mosquera calificó el Plan Concellos como la medida estrella de la Diputación en el acompañamiento del municipalismo de la provincia. “Son fondos previsibles, para preparar con marxe suficiente as actuacións municipais”.





Las novedades del Plan incluyen además del incremento del millón de euros para concellos pequeños la posibilidad de trasladar hasta en un 30 % los fondos de la línea 1 y 2 con el objetivo de incrementar la liquidez de los concellos que lo necesiten. También hay cambios en la línea de empleo para adaptarla a la Reforma Laboral.