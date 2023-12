El sector aguarda expectante a los requisitos para las ayudas por el paro del libre marisqueo

Expectante. Así aguarda el sector por los requisitos que se exigirán desde la Consellería do Mar para poder acceder a las ayudas que –a priori– se otorgarán por el anunciado paro biológico en los bancos de libre marisqueo de la Ría de Arousa. Desde la Consellería do Mar señalan que la orden en la que se incluirá la veda extraordinaria por causa mayor será publicada antes de fin de año, por lo que todo apunta a que será hoy cuando se conocerán las exigencias para acceder a las ayudas. En principio –y como ya ocurrió en la línea habilitada a raíz del paro biológico de este 2023– los rañeiros deberán haber estado activos un mínimo de días al año para poder optar a las citadas ayudas. Además estas serán posiblemente incompatibles –durante el tiempo que se cobren– con el desempeño de otro tipo de actividad económica. Así pues los rañeiros que opten a ingresar de la línea habilitada por la Consellería do Mar no podrán trabajar durante ese tiempo en otra cosa.



La preocupación en el sector viene dada por el hecho de que las ayudas tarden meses en ser resueltas y concedidas, como ocurrió en este 2023. Entienden muchos rañeiros que no pueden estar hasta el verano sin percibir un euro, de ahí que pidan mayor agilidad burocrática a la Xunta de Galicia una vez se decrete oficialmente el paro biológico en Os Lombos, Cabío y O Bohído. Cabe recordar que el primer banco ni siquiera se abrió a la extracción en la presente campaña por la falta de recurso.



No solo en el sector de a flote se mantienen en vilo en materia de recepción de ayudas. También lo hace el sector de marisqueo a pie, muy afectado este año por la bajada de la salinidad y la elevada mortandad de producto en sus concesiones. De ahí que también se pidan ayudas urgentes para estos colectivos.