El sector bateeiro ya puede extraer mejilla de las nuevas zonas habilitadas

El sector bateeiro ya puede extraer mejilla de las zonas nuevas habilitadas por parte de la Consellería do Mar. El departamento que preside Rosa Quintana ya remitió a las dos partes implicadas la modificación de los planes de explotación del percebe y que amplían el espacio que los bateeiros pueden utilizar para obtener la semilla para sus bateas. Tal y como había anunciado en su día el director xeral de Acuicultura, Antonio Basanta, se abren kilómetros de costa en la provincia de Pontevedra y también las zonas portuarias (tanto de titularidad estatal como autonómica). Eso sí, el anuncio no convenció en absoluto al sector bateeiro, que ya desde el primer momento tildó de “insuficientes” estas zonas advirtiendo que en ellas apenas hay mejilla y que la solución pasa únicamente en esta campaña por abrir más costa para obtener la cría. De hecho la mayor parte de las críticas hacia la Consellería do Mar van destinadas a que estas aperturas llegan tarde y que son precisamente las zonas a las que se habían comprometido ya en 2022. Anunciaron la semana pasada que habrá movilizaciones y auguran una pérdida de producción importante de cara a la próxima campaña.



Cabe recordar que fue la aprobación del nuevo plan de explotación del percebe el que provocó una fisura importante entre ese sector y el bateeiro. La norma protege al percebe y cierra por ello zonas a la extracción de la mejilla, que los bateeiros necesitan para nutrir a sus plataformas flotantes. En más de una ocasión apuntaron que la mejilla obtenida de las rocas es la más adecuada y que la conseguida a través de las hatcheries no es suficiente.



Con respecto a la apertura de espacios portuarios para la extracción las opiniones son totalmente opuestas entre la Consellería y el sector. Los primeros dicen que hay mejilla y los segundos que en esos puntos las rocas están vacías.