El sector del mar coge impulso y avisa de que “imos seguir loitando”

Siguiendo la estela de otros momentos clave como fueron la lucha contra los depósitos de Ferrazo, el anteproyecto de Lei de Acuicultura o la Mina de Touro el sector del mar quiso hacer de nuevo una manifestación de fuerza y unión en un acto abierto al público en el Auditorio de Vilagarcía. “Isto é un acto de reafirmación da folla de ruta desta plataforma reivindicativa”, manifestó el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido. Representantes de diferentes cofradías de las rías de Arousa y también de la de Muros-Noia explicaron a los presentes las medidas que –según ellos– son necesarias para “poder seguir vivindo do mar”.

Cuestiones que “non podemos facer nós, porque non temos os recursos, senón que terano que facer os que gobernen”, manifestó Rogelio Santos desde la Plataforma de Muros. En la exposición de motivos volvieron a hacer referencia a la caída da producción que “se evidenciou agora máis que nunca no 2023 en donde todos puidemos percibir o borde do precipicio”. Xaquín Rubido –apoyado de gráficos– señaló que la caída de la producción ha sido notable desde hace ya diez años y que hay que actuar para evitar la desaparición de miles de puestos de trabajo. “Non somos ladróns, somos xente do mar que queremos seguir vivindo do mar”, manifestaban.



Rubido anunció lo que ya se venía sabiendo tras las últimas convocatorias públicas, que el sector no se va a parar y que seguirán reivindicando “goberne quen goberne e donde faga falta”. De hecho alertaron de que “a nosa capacidade de mobilización está máis que demostrada e a nosa forza para seguir está en todos vós e en estar xuntos e unidos”.



Entre los presentes se escucharon comentarios de “Donde están algúns patróns?” conscientes de que algunas cofradías muy afectadas por la bajada de la producción no contaban en el acto con su máximo mandatario.



Entre las medidas que se recordaron ayer está una línea de ayudas “dignas para capear este desastre sin tantos condicionantes”. De hecho hablaron abiertamente de “esmolas” en referencia a los 550 euros que algunos de los miembros del sector vieron ingresados ayer en sus cuentas. “Como mínimo ten que ser o Salario Mínimo Interprofesional e a exención no pago das cotas da Seguridade Social”, ratificaron. Añadieron otras cuestiones como las ayudas a las cofradías para que puedan mantener los empleos y a los vigilantes “e que as concesións non pasen a ser dos furtivos”. En el listado también está un plan de regeneración integral, control de los desembalses y también mayores inspecciones a las industrias que realizan vertidos. “Non pode ser que a un mariscador lle miren ata os calzóns e que despois non se persiga a quen está vertendo nas rías”, manifestaron.



Bajo el lema de “En defensa do noso mar” el sector hizo una demostración de fuerza y unión alegando que “imos seguir” e incidiendo en que “estámonos xogando o noso futuro. Que non vos adormezan con esmolas”, advirtieron.