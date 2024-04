El Sergas cubre once plazas de especialistas en el Hospital do Salnés con la OPE de difícil cobertura

El Sergas ha cubierto once plazas de especialistas en el Hospital do Salnés mediante la Oferta Pública de Empleo (OPE) de difícil cobertura. Se trata de cuatro médicos de Medicina Interna, otros tantos para Radiodiagnóstico y tres de Cirugía Ortopédica y Traumatoloxía, informaron fuentes autonómicas.



Las dependencias de la Dirección de Recursos Humanos, en el Hospital Provincial de Pontevedra, acogieron esta semana la firma de la toma de posesión de buena parte de los facultativos que alcanzaron plaza fija por concurso de méritos –sin fase previa de oposición–, para puestos de difícil cobertura en el centro sanitario de Ande y en el ámbito de la Salud Mental de toda el área Sanitaria de Pontevedra-Salnés. Todo ello tras publicarse su nombramiento en el DOG, mientras que el resto de aspirantes tiene de plazo hasta el 23 de mayo para incorporarse al puesto.

El gerente, el doctor José Flores, se acercó para darles la enhorabuena e interesarse por sus inquietudes y expectativas profesionales ya como personal sanitario fijo del Sergas. También estuvo presente a directora del distrito sanitario del Salnés, la doctora María Encarnación Lucas, puesto que esta zona del área de salud es que sale más reforzada tras finalizar este proceso selectivo, destacaron desde la Consellería de Sanidade.



Por una parte, en cuanto a las plazas de especialistas para puestos de difícil cobertura, el saliniense cubrió las once mencionadas y, por otro lado, para reforzar el ámbito de la Salud Mental, también se cubrió toda la oferta realizada que ascendió a cinco plazas de psiquiatras y cuatro de psicólogos clínicos.

Con estos trámites “ponse fin a un proceso selectivo que se resolveu en menos dun ano, en execución da Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura, unha norma pioneira no Sistema Nacional de Saúde”.