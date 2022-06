Sobradelo mantiene el protocolo covid en San Cibrán y deja a los fieles sin la imposición de la talla

Tiene fama de ser uno de los santos más milagrosos y esa fama debe ser cierta a juzgar por los numerosos fieles que en la jornada de ayer se acercaron hasta el templo de Sobradelo en el día grande de San Cibrán. El lugar recuperó los actos festivos con bombas de palenque, música y misas a lo largo de la jornada –tanto rezadas como cantada ya por la tarde–. Sin embargo –y manteniendo todavía las restricciones del protocolo covid frente a la normalidad que ya se experimenta en otros ámbitos sociales– no se celebró la tradicional imposición de la talla que hacía tan diferente este evento en Sobradelo. La conmemoración se limitó a la procesión por fuera del templo y no se pudieron vivir los momentos en los que el cura colocaba la figura de San Cibrán sober las cabezas de los devotos para resguardarlos así de males como el reuma. Por lo demás fue una jornada festiva en toda regla en la que no faltó la música de la charanga, el pulpeiro para delicia de los asistentes y la verbena ya por la noche a cargo del Dúo Matices.



La celebración de San Cibrán en Sobradelo atrae no solo a los vecinos del entorno y de otras parroquias de Vilagarcía, sino que es una cita obligada para fieles llegados de otros ayuntamientos de la comarca.