Tres heridos leves tras un accidente en O Rial y un atropello en O Piñeiriño

Un accidente en O Rial y un atropello en As Pistas se saldaron con tres heridos de carácter leve, según informaron desde el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. El primero de los siniestros tuvo lugar a las 17:30 en la PO-529, en la rotonda que une Vilaxoán con Vilanova. Se trató de una colisión entre dos vehículos. Fue el propio sistema de seguridad de uno de los coches. Al llegar la Guardia Civil, informó de que había heridos leves.



El siguiente accidente se produjo en la Rúa do Parque, en As Pistas. Un particular llamó al 112 para informar de que un coche que estaba dando marcha atrás lo atropelló. Resultó herido leve. Hasta ambos accidentes se desplazaron Policía Local, Emerxencias, Bomberos y 061