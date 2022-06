Triste adiós a un rockero

Era un día de febrero de 1997 cuando un grupo de amigos, de los de toda la vida, hizo realidad una vieja ilusión: Volver a la música. Nacía así 7Setenta, una banda que ha sido testigo de muchas de las grandes noches de Vilagarcía y la comarca. "Foron moitasilusións, moitas furgonetas, moitos e concertos e, sobre todo, moitas risas", recuerda Tito.





Pero hoy toca llorar. Y es que la banda despide al que fue uno de sus creadores y fundadores. Manolo Lojo dio ayer su última nota y las cuerdas de la guitarra se apagaron para siempre. Tito recuerda que fue durante un café cuando ambos decidieron retomar la aventura de los escenarios. Ambos se conocía desde que eran niños y con 16 años ya tenían una banda juntos. "A Universidade nos separou", recuerda, pero con la vuelta a Vilagarcía sus caminos volvieron a unirse.





"Sempre entendimos a música desde a amizade", recuerda Tito. Un grupo de amigos que hizo del rock setentero su signo. A Lojo no le daba miedo nada, cuando de música se trataba. Por su guitarra y su voz pasaron temas de los Rolling, los Beatles, Clapton y, por supuesto, Pink Floyd. "Era un rockero", recuerda su compañero.





Por eso, ni siquiera cuando enfermó abandonó la música. Tuvo, eso sí, que aprender a vivir los directos desde la barrera. Raro era el ensayo que se perdía y siguió colaborando hasta el último día.





Por ello, la banda que soñó no faltó ayer, unida como siempre, a su adiós. Arropando a su familia y con el "Wish you were here" en la mente de todos.





Aunque no era rockero, cantaba Aute que "queda la música". Y razón no le faltaba.