Las urgencias de Vilagarcía, Sanxenxo y O Grove se quedan sin médicos durante la guardia de tarde

Las urgencias de Vilagarcía volvieron a quedarse sin médico durante la tarde de ayer. La imposibilidad de cubrir el turno, ante una plantilla que está mermada a más del cincuenta por ciento por diferentes circunstancias, acabó dejando sin facultativo al PAC.



La dirección del área sanitaria optó por reforzar enfermería, con un trabajador más, ante una situación que ya se lleva repitiendo desde el verano pasado y que ha dado lugar a un gran malestar entre personal sanitario y entre pacientes.



No fue el único problema que se registró en el área. Así, los PAC de Baltar y O Grove se quedaron también sin facultativo. En el de Sanxenxo, ya hubo problemas el fin de semana, al quedarse el sábado también sin médico. En esa misma jornada, en San Roque hubo uno de tres durante la tarde y uno de dos durante la noche. Unas carencias que comienzan a ser crónicas en un área que ha sido la más perjudicada de Galicia en cuanto a falta de médicos, según reconoció el propio conselleiro, Julio García Comesaña, en una comparecencia reciente.



La plantilla vilagarciana continúa haciendo un sobreesfuerzo y redoblando turnos pero, explican los propios afectados, es imposible llegar a cubrir todas las guardias con la escasez de personal que hay en la actualidad y que no se ha solventado desde la temporada estival.



La Plataforma en Defensa da Sanidade de Sanxenxo, por su parte, denuncia que en el centro de salud de Baltar la situación es muy parecida, con solo tres médicos de los ocho que deberían estar en el cuadrante.



Esto afecta no solo a las urgencias, sino a la Atención Primaria en general, con citas anuladas. Además, los más pequeños continúan sin el servicio de Pediatría, explican desde la plataforma, que continúa recogiendo firmas.





Campaña de concienciación





La Plataforma SOS Sanidade, de la que forma parte la de Sanxenxo, está llevando a cabo una intensa campaña en toda la comarca, con el objetivo de reclamar la diginificación de la Atención Primaria. Desde que en verano comenzaron las incidencias, el colectivo se reactivó y, recientemente, sumó nuevas zonas, como Catoira. En Vilagarcía llevaron a cabo una recogida de firmas hace dos días, resultando una jornada bastante exitosa, con más de 700 apoyos recaudados en tan solo dos horas y media.



El colectivo tiene convocada, para el viernes 14 de octubre, una gran manifestación comarcal que se llevará a cabo en Vilagarcía. Saldrá de la Casa do Mar, en A Marina, y acabará en la Praza de Galicia. La intención es poner autobuses desde diversos municipios de O Salnés, algo que se debatirá en mociones plenarias. De hecho, el jueves SOS Sanidade llevará una moción al Pleno de Vilagarcía, reclamando el apoyo de la Corporación a dicha manifestación y a una ILP que plantea mejoras estructurales en la Atención Primaria. El PSOE, que apoya esta iniciativa, lleva también su propia moción, fruto del acuerdo de alcaldes de O Salnés.