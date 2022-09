Uxío López, Xaquín Chaves y Manolo Chazo abren sus talleres a la gastronomía y música en vivo

El arte de primer nivel, el patrimonio, la música en vivo y la gastronomía se dan la mano en la tercera edición del Videafest. Los artistas arousanos Uxío López, Xaquín Chaves y Manolo Chazo abrirán sus talleres a aquellos que quieran vivir en primera persona una experiencia que aúna el arte con el disfrute del vino y del patrimonio histórico y cultural. Así pues los asistentes –que ya pueden apuntarse a través de la web del festival– tendrán la ocasión de conocer las obras presentadas por el propio autor conociendo de primera mano su trayectoria y las técnicas empleadas. En cada jornada se presentará un artista, se recorrerá una ruta de senderismo de su localidad y se harán innovadoras recetas con los productos gallegos más reconocidos. No faltarán la música en vivo y audiovisuales.



La primera parada será mañana de la mano de Uxío López. Primero habrá una visita guiada a los petroglifos de Os Ballotes, en Bamio, y después toda la actividad se centrará en su estudio de Trabanca Badiña. Allí el artista les explicará su metodología, los asistentes podrán preguntarle lo que desean y tendrán la ocasión de disfrutar de buena música y buena gastronomía. Todo por un precio de 10 euros.



La segunda parada en el itinerario de esta tercera edición del VideaFest es el domingo 9 con Xaquín Chaves, que ejercerá de anfitrión no solo en su estudio, sino también por el Monte do Castro en Lois. El día 15 será el turno de Manolo Chazo, que guiará a los asistentes por Fonte Santa, en Carril.



Entre los nombres que sonarán todos estos días en los estudios de estos artistas (que hace décadas compartieron taller) están Paco Charlín o Nacho Pérez. Los interesados pueden inscribirse en www.videafest.com.