Varela explica al eurodiputado Nicolás González su proyecto para O Ramal

El candidato socialista a la reelección, Alberto Varela, recibió al eurodiputado Nicolás González para explicarle de primera mano las líneas estratégicas del proyecto "Abrir Vilagarcía ao mar", pensado para el muelle de O Ramal. Varela expuso a González Casares que los fondos europeos Next Generation permiten afrontar estos "novos desafíos" y permiten que el Concello tenga ya esa "base de partida grazas á xestión do goberno de España perante a UE".

Varela explicó al eurodiputado como la zona pasará de ser un espacio agresivo, con obstáculos construidos y edificaciones abandonadas, a convertirse en una enorme zona verde, con paseo continuado y con piscinas al aire libre. Según el socialista el principal objetivo es "transformar a zona a un entorno máis humano e sostible" lo que, según Varela, "continúa co modelo de cidade que Vilagarcía vén impulsando nos últimos anos e cumpre co noso compromiso de reordenar a fachada marítima". El eurodiputado afirmó que "Vilagarcía é un exemplo do que as cidades europeas van camiño de ser. Atopo poucas diferencias entre moitas cidades europeas hoxe e a Vilagarcía que Alberto Varela e o seu equipo están armando nestes anos".

El candidato del PSOE destacó que "foi o traballo deste goberno o que conseguiu fondos extraordinarios europeos nas distintas convocatorias, e parte deles destinaranse a facer realidade este desexado proxecto, porque precisamente para este modelo de cidade foron obtidos".