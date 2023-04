Vega | “TikTok es algo marciano para mí. Lo respeto, pero no me verás ahí"

Aunque muchos la recuerdan por su paso televisivo por la academia de Operación Triunfo la trayectoria artística de Mercedes Mígel “Vega” va mucho más allá de los “prime time” y los “reality” musicales. La cantautora lleva a sus espaldas 20 años de carrera y un sello propio que la ha permitido ser lo que ella ha querido. El domingo cierra el ciclo “Achégate ao Salón” de Vilagarcía con una actuación en directo a partir de las doce y media de la mañana.

Dos décadas en la música es mucho tiempo. ¿Cómo ha evolucionado Vega en todo este tiempo?

Pues de la única forma que me quedaba. Cuando cumples 20 años de carrera lo que buscas es perdurar y eso solo se consigue trabajando y que el público te apoyo. El hecho de haberme lanzado a un sello propio en 2013 me permitió hacer un trabajo a mi medida y sin cortapisas.

Ese sello propio llegó después de haber pasado por diferentes discográficas. ¿Por qué optar por el camino de la autoproducción?

Llevaba diez años trabajando y lo que yo quería hacerlo no podía ponerlo en marcha con un sello internacional. Si te fijas pocos artistas siguen teniendo una carrera después de diez años. Yo quería hacer una música en concreto con una letra concreta y no solo atendiendo a modas. En 2013 tenía un público que respondía a todo lo que hacía y di el paso. No sin miedo, la verdad, pero todo salió bien.

Vega no suena en las radios comerciales. ¿Es fácil mantenerse arriba en la música sin estos soportes?

No son solo las radios, sino también Spotify. Este se mueve por un algoritmo, colocarse en las listas que muestran cuesta dinero y se programa en función de esos intereses. De ahí que los más pequeños tengan menos difusión. Yo creo que lo que importa al final son las canciones. Si son buenas llegas a la gente. Vale, sí, probablemente el recorrido sea mucho más corto en una discográfica internacional. Yo creo que en mi caso hay unas canciones que gustan y por eso sigo aquí.

Ahora te sientes más libre...

En mi caso todas mis canciones las he escrito yo. Obviamente me siento más cómoda con las que hice cuando era 100 % libre. Si te digo la verdad desde el primer disco escribí un poco lo que quería, y así vinieron los problemas con las discográficas. Me gustan más mis temas de los últimos diez años.

Ahora son muchos los artistas que componen directamente para poder estar en los “trends” de Tiktok. ¿Qué te parece esa moda?

No tengo idea de Tiktok ni quiero tenerla. Es algo marciano para mí y no entiendo por qué le gusta a tanta gente. Lo respeto, pero no me vas a ver ahí.

¿Fue la pandemia un buen momento para componer y crear?

Visto con perspectiva creo que la pandemia fue un momento demasiado “heavy” para componer. Sentías que el mundo se desmoronaba y todo era difícil de asimilar. Las composiciones que se hicieron en esa época tienen que ser tristes, porque era difícil sacar alegría de aquel momento.

Has actuado en festivales y grandes salas. En Vilagarcía lo harás en un formato más intimista. ¿En qué opción estás más cómoda?

Me gusta mucho tocar por la mañana. No sé si es por la edad o porque me parece que la música está presente en la vida a todas horas. ¿Por qué no por la mañana? Está bien irte a un concierto, tomarte algo antes y después... Aprovechas mucho más el día y como música ver a la gente con ese “mood” pues te anima un montón