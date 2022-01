La velocidad de los patinetes y perros sin correa generan quejas en García Caamaño

Los comerciantes de la zona de García Caamaño han presentado un escrito en el Concello instando al gobierno local a que tome medidas urgentes en lo que respecta a la circulación por espacios peatonales de patinetes eléctricos. La queja no es exclusiva de esta zona del núcleo urbano, sino que se viene repitiendo a modo de denuncia ciudadana en los últimos meses en zonas peatonales donde el tránsito de personas acostumbra a ser intenso como son Praza de Galicia, Rey Daviña o la calle Castelao. A esas quejas se le suman las de los comercios de García Caamaño que entienden que la circulación a gran velocidad de este tipo de vehículos supone un peligro en materia de seguridad para el peatón.



En todo caso no es la única queja que la representación de los comerciantes ha hecho llegar al ejecutivo que preside Alberto Varela. También se hacen eco de las quejas sobre la proliferación de perros sin correa en el entorno -pegado al parque de A Xunqueira- algo que está prohibido y que provoca inseguridad entre los viandantes y también para los conductores.



Respecto a las quejas realizadas por comerciantes de García Caamaño desde el gobierno municipal inciden en lo que ya señalaron en ocasiones anteriores: Que el uso de los patinetes eléctricos no puede hacerse por zonas peatonales, pero que todavía no está terminada la ordenanza de circulación que regulará este tipo de cuestiones. Y es que la norma anterior no contemplaba este nuevo vehículo, relativamente nuevo en cuanto a su uso en la capital arousana. En todo caso la calle García Caamaño -tal y como explica el Concello- tiene un uso compartido y en ella -a día de hoy- están prohibidos los vehículos a motor. Será la ordenanza pendiente la que determinará bien quién podrá circular por ella y quién no.



Lo que sí parece bastante claro es que -una vez culminada la citada ordenanza- los patinetes sí podrán utilizar las nuevas ciclovías.