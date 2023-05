Vilagarcía habilita 540 prazas de aparcamento na Finca Douro

Vilagarcía contará cun total de 540 prazas de aparcamento libre e gratuíto na Finca Douro. O Concello actuou nunha superficie total de 13.500 metros cadrados distribuídos en tres zonas diferentes da parcela. Faino para compensar a perda de estacionamento con motivo do peche parcial do parking dianteiro de Fexdega, no que se están acometendo obras para a construción dos tanques de tormenta que servan para previr inundacións. Uns traballos que está realizando Augas de Galicia.

Dende Ravella sinalan que a actuación xa está completada e que as prazas poden ser utilizadas dende xa. Actuar na Finca Douro non só permite compensar a perda de aparcamento en Fexdega (había arredor de 120 prazas), senón que as cuadriplica. Así pois o total da superficie acondicionada polo Concello suma un total de 13.500 metros cadrados que se distribuén en tres zonas. A primeira ampliou o espazo inicial do estacionamento disuasorio que xa existía, situado entre a esquina de Rodrigo de Mendoza e a Rúa Castiñeiro (a escasos 50 metros de Fexdega). A segunda seguindo o frontal da finca cara a Rúa Arealonga e a terceira na zona da propiedade que linda coa Rúa Moreira, nas Bocas.

Para facilitar a entrada e saída de vehículos do disuasorio establecéronse tres accesos: dos dende Rodrigo de Mendoza (un dende a rúa Castiñeiro e outro máis próximo á rotonda da Laxe) e un terceiro pola rúa Moreira.

Cómpre lembrar que o parking dianteiro de Fexdega non está totalmente inutilizado polas obras. Aínda quedan unhas 80 prazas dispoñibles no extremo que dá acceso rodado ao recinto feiral e ao aparcamento posterior, que tamén ten capacidade para outras 400 prazas.