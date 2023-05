Vilagarcía habilita 540 prazas de aparcamento na Finca Douro

Vilagarcía acaba de habilitar un total de 540 prazas de aparcamento na coñecida como Finca Douro. O Concello acondicionou unha superficie de 13.500 metros cadrados para compensar o peche do parking dianteiro de Fexdega, no que se están acometendo obras para a construción de tanques de tormenta que eviten as inundacións. Dende Ravella sinalan que a actuación que se levou a cabo non só se limita a compensar as prazas inhabilitadas temporalmente coas obras - que son unhas 120- senón que se cuadriplican. Así pois a superficie acondicionada está dividida en tres zonas de enorme bolsa de terreo. A primeira ampliou o que xa era o aparcamento disuasorio, que é a situada entre a esquina de Rodrigo de Mendoza e a Rúa Castiñeiro (a escasos 50 metros de Fexdega). A segunda é a que segue hacia o frontal da rúa Arealonga e a terceira é a zona da propiedade que linda coa rúa Moreira, nas Bocas.

Para facilitar a entrada e saída de vehículos do disuasorio establecéronse tres accesos: dous dende Rodrigo de Mendoza e un terceiro pola rúa Moreira. Lembran dende o Concello que o parking dianteiro de Fexdega non está totalmente inutilizado polas obras. Aínda quedan unhas 80 prazas dispoñibles no extremo que dá acceso rodado ao recinto feiral e ao aparcamento posterior, que tamén ten capacidade para outras 400 prazas.