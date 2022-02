Vilagarcía recibirá 233.000 euros para compensar la recaudación errónea del IVA

El Concello de Vilagarcía ingresará el próximo 31 de marzo los 222.778 euros que le corresponden en compensación por los efectos de la implantación del denominado Suministro Inmediato de Información del IVA (SII--IVA), en 2017.





Aquella liquidación, explican fuentes municipales, supuso una disminución de los ingresos de las distintas administraciones, que en muchos casos acabaron presentando recurso judicial.





“Agora, o Ministerio de Facenda quere solucionar ese problema e para iso estableceu que a compensación a Vilagarcía, como no resto das entidades locais afectadas, vería determinada pola diferencia entre a liquidación na participación dos tributos do Estado de 2017 e a practicada no exercicio de 2019, ademais dos intereses legais de demora, establecidos no 3 por cento anual”, explican fuentes municipales.





De esta manera, el Concello recibirá 209.307 euros por la diferencia de liquidación, y otros 13.471,93 euros por los intereses acumulados. Esta devolución beneficiará también a otros concellos de las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia.





Cuadro de personal

Los 222.778,93 euros serán consignados en los Presupuestos del Concello que, según indican fuentes municipales, serán presentados en los próximos días. Por el momento, la oposición desconoce las líneas generales de este documento, que marcará las líneas a seguir durante el penúltimo año de mandato. La única reunión que se produjo fue con los sindicatos del Concello para presentarles el cuadro de personal que prevé la creación de tres nuevas plazas de funcionariado del grupo A2: una de Trabajador Social, una de Educador Social y otra de Técnico Superior en Informática (reconvirtiendo una plaza del grupo C1 que se encuentra vacante en la actualidad).