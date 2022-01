Vilagarcía reivindica sus coordenadas en el mapa del Xacobeo

Aprovechar las potencialidades turísticas que ofrece el Año Santo Xacobeo es uno de los objetivos que tiene Vilagarcía en materia de turismo. Así se evidencia en las diferentes acciones que el gobierno local -a través de la Concellería que preside Álvaro Carou- está llevando a cabo en esta materia. La capital arousana reivindica su lugar en el mapa Xacobeo y en un Camiño de Santiago que no hace más que atraer visitantes a Galicia, con lo que eso implica a la hora de insuflar optimismo en la economía local. Y es que, pese a que son el Camiño Francés y el Portugués los más concurridos, en Vilagarcía cuentan con la Ruta Xacobea Fluvial do Mar de Arousa y también con las sinergias de la Variante Espiritual. El Concello de Vilagarcía, tal y como apunta el edil Álvaro Carou, trabaja mano a mano con la Mancomunidade do Salnés para reivindicar su papel en el Xacobeo. “Apostamos pola marca do Orixe dos Camiños porque cremos que é unha fórmula sobre a que hai que traballar. Se Fisterre é a fin do Camiño e funciona... Por qué non ha de funcionar a orixe en Arousa?”, indica Carou. Además del trabajo conjunto con la Mancomunidade desde Vilagarcía también queren poner su grano de arena a nivel local para recoger las sinergias del Camiño. De ahí que hayan contactado con la empresa especializada Tee Travel para vender las potencialidades de Vilagarcía más allá de sus fronteras. “Somos conscientes de que é un proceso de anos, de vender o produto, pero pode conseguirse”, explica el concejal socialista.





Respecto a la Variante Espiritual “aínda que o proxecto inicial remata en Vilanova, o certo é que a idea é que se prolongue e veña ata o Porto Deportivo e que, dende aí, se poida coller tamén o barco para facer o remonte”. Para ello la intención de la Concellería de Turismo no es solo mejorar lo que es la infraestructura del camino en sí, sino también dotarlo de una señalización adecuada que oriente al peregrino durante todo el trayecto. Y no solo eso, desde el departamento que dirige Álvaro Carou también ven otra oportunidad de conexión xacobea en la Vía Verde. “Conecta directamente co Camiño Portugués e tamén imos colocar señalización para que os peregrinos que así o desexen poidan desembocar tamén no Porto Deportivo”. Balizas, placas o bancos debidamente señalizados son los elementos sobre los que trabajan desde el Concello para hacer más accesible su Camiño. “Estamos traballando con Tee Travel diferentes produtos para que, por exemplo, haxa un servizo de aluguer de bicicletas ou de mochilas. Facilitarlle así aos peregrinos que nos elixan”, recalca el responsable de Turismo en Vilagarcía.





Álvaro Carou defiende que dada la excelente conexión que tiene Vilagarcía con la capital -con Santiago- por tren es algo que hay que “aprovechar sí o sí, tanto para que nos visiten a nosotros como al resto de la comarca”. De ahí que el propio concejal se reuniese con su homólogo en el Concello de Santiago para tender puentes.





“O que está claro é que temos que darlle valor ao que temos”, ratifica Carou. De hecho su idea también es mejorar de forma sustancial la senda fluvial que va por Bamio hasta Catoira “que é preciosa e que lle dá moito valor a Vilagarcía. Estamos buscando fórmulas para poder actuar sobre ela porque hai implicados moitos propietarios de terreos e non é fácil”.





Por lo de pronto, y de mano de Tee Travel y de la propia Mancomunidade, Vilagarcía apostará por la promoción de estos paquetes turísticos “tanto dentro como fóra” y unir a todo lo que implica el Camiño y el Xacobeo otros elementos con los que ya cuenta de por sí como son, por ejemplo, Cortegada.





Consciente de que todavía queda mucho por andar para tener un sitio reconocido en el mapa Xacobeo Carou recuerda que el albergue de Carril "estará en funcionamento posiblemente no verán". Otro de los imanes de la capital arousana para ser parte del efecto Camiño.