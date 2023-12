Vilaxoán insta a la Xunta a que ralentice el tráfico en la Avenida de Cambados

Los vecinos de Vilaxoán harán un requerimiento ante la Xunta de Galicia para que adopte medidas que sirvan para ralentizar el tráfico en la avenida de Cambados y también en la de Vilanova. En concreto –y según explican desde la Asociación de Veciños– el tramo más controvertido es el que va desde los semáforos que están justo delante de la iglesia de Sobrán hasta el cruce con la calle Ameixeiras. “A determinada hora da noite iso é un auténtico rally”, manifiesta el presidente del colectivo vecinal, Cándido Meixide. El asunto ya fue abordado en más de una ocasión con responsables del gobierno municipal, pero los vecinos son conscientes de que al ser una carretera de titularidad autonómica es en la Xunta en donde deben hacer más presión. “Sabemos que o tema dos badéns non vai ser, non os van poñer, pero igual cambiando a sinaléctica se pode facer algo para que o tráfico nesa zona vaia máis lento”, explica Meixide. También pone como una de las posibles medidas el de adoptar más controles de velocidad. “É unha zona na que vive moitísima xente e na que hai moito tránsito de vehículos. A xente está preocupada pola seguridade vial aí”, explica Meixide. Además –y así lo reconocen los vecinos– es un tramo en el que no hay demasiada iluminación. “Se se adopta a decisión de poñer máis pasos de peóns deben iluminarse ben”, apunta el presidente del colectivo vecinal. De no ser así entienden los afectados que continuará siendo un tramo en el que se registren sustos y accidentes. Cabe recordar que este tramo también es usado por el alumnado del instituto Cotarelo que acude al centro andando desde viviendas de la carretera principal.



Problemas de pavimento

Esta preocupación en materia de seguridad vial fue una de las que se puso sobre la mesa en la asamblea extraordinaria que la asociación de vecinos celebró en el local de O Preguntoiro. Fue allí donde también se acordó exigir a la administración local que se preocupe y arregle los problemas de pavimento detectados en zonas de Bouza de Arriba, Bouza de Abaixo y Eirado. “Houbo que facer algúns arreglos por parte da concesionaria da auga e cando se furou, botouse terra encima e deixouse así a cousa”, advierten los afectados. Una situación que también se vive en otros puntos como la calle Ameixeiras con empresas eléctricas. “Cremos que o Concello ten que facer un seguimento dos traballos que se fan, e que se fagan ben”, manifiestan desde Vilaxoán.



En la asamblea también se dio cuenta del plan de usos del centro social de O Preguntoiro, que no admite celebraciones privadas.