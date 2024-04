Villares echa en cara al Gobierno estatal que "non aporte solucións" a la situación de la Ría de Arousa

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reconoce que la situación de los productos marisqueros durante el año pasado “non foi dos mellores”, pero “non se soluciona dun día para outro”. El responsable autonómico apunta que “xa se falou demasiado” y explica que “desde o primeiro día o que fixemos é traballar no asunto”.



La apuesta de la Consellería do Mar, como llevan tiempo apuntando, es la de la investigación. “Falamos de traballar nos nosos centros e escoitando á nosa xente para ver que se pode facer, pero repito que a solución non é dun día para outro”.



La formación con becas de nuevos investigadores es también para Villares una puerta a la esperanza. “Estamos no camiño para identificar o problema”, señala el conselleiro do Mar.



“Houbo problemas pola baixa salinidade e pola auga demasiado quente que houbo”, explicó Villares a la hora de abordar las posibles causas de una producción que lleva años en tendencia descendente, pero que desde el verano pasado sufrió una brusca caída.

Ayudas de la Xunta

El responsable autonómico también tiene críticas para la administración estatal, a la que acusa de no dar respuesta a la situación crítica del marisqueo. “Nin contestou á solicitude de zona catastrófica. O Estado e os partidos que sustentan ese goberno non aportaron ningunha solución”, señala. Pone, como contrapunto, la actuación de la administración autonómica.



“Reaccionamos intentando axudar á xente que peor o pasou. Nós fixémolo dentro das nosas posibilidades. Fixemos todo o que está na nosa man buscando solucións. Foi un grao de area, pero foi o único grao de area que se puxo”, señaló el responsable de Mar en Galicia.



Villares denunció que este “silencio” del Gobierno de Pedro Sánchez se suma al cobro das cotas de la Seguridad Social a los trabajadores, a pesar de la “complexa situación que están vivindo” y demandó al Ministerio de Agricultura e Pesca que sea “transparente co sector e diga dunha vez que vai facer”.



En cualquier caso, el responsable autonómico reiteró “o compromiso do goberno galego para continuar traballando da man do sector en favor do presente e o futuro da actividade marisqueira galega”. Villares apuesta por la investigación para resolver los graves problemas de caída de producción que presentan las rías gallegas y, en concreto, la de Arousa, antaño una de las más ricas del mundo.



Visita al Igafa

Villares visitó ayer el Igafa en A Illa junto a la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez. El conselleiro conoció de primera mano cómo se desarrollan los trabajos en esta entidad que cuenta actualmente con 1,5 millones de unidades de almeja babosa en tamaño larvario (300-750 micras), 2 millones de unidades de un tamaño superior a 1 milímetro y 10.000 unidades de más de 10 milímetros que serán entregadas próximamente a las cofradías de la zona para ser sembradas.



Además, señalaron que, en el pasado mes de diciembre, se incorporaron cuatro becarios a la actividad del Igafa para trabajar durante los próximos dos años en los minicriaderos con los que cuentan en estas instalaciones.



El CIMA de Corón también consta con dos becarios (grado de Biología o Ciencias del Mar) desde diciembre a los que se sumarán tres nuevas bolsas destinadas a técnicos de FP en acuicultura, que empezarán a trabajar en el CIMA en mayo.



Se busca así facilitar la entrada en el mercado laboral de nuevos profesionales y responder a la demanda de las empresas del sector, destacan desde Mar.