Villares hace un llamamiento a la calma sobre los pellets: "Son plásticos, como moitos que hai en praias e sendeiros"

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, hace un llamamiento a la calma con respecto a los pellets que están llegando a las playas gallegas, varias de ellas situadas en la Ría de Arousa. A la espera de que lleguen los resultados de los análisis realizados, que probablemente se conozcan durante la jornada de hoy, el responsable autonómico señala que son "plásticos", como los que "por desgrazada hai nas nosas praias, rúas e sendeiros".

Villares estuvo en Vilagarcía visitando el buque Sebastián Ocampo, de Salvamento Marítimo y destacó que se están poniendo los medios para "peinar a costa en busca de pellets, incluso a ver se atopamos esos sacos intactos, que seróa ideal". Al mismo tiempo, aseguró el conselleiro, se está trabajando con Tragsa y el personal de Medio Ambiente en la recogida a pie de playa.

El titular de Mar agradeció la acción de los voluntarios, pero también les pidió calma ya que "se somos moita xente na praia son bolas pequenas que se poden enterrar" por lo que "podería facer máis mal que ben". Aseguró asimismo que, tras la recogida, el depósito de los pellets no debería tener mayor problema ya que "é plástico, sen maior toxicidade".

Villares insistió en que siguen pidiendo información al Gobierno estatal que es el que, dice, "ten todos os datos" desde que el 20 de diciembre Portugal le comunica que se perdió un contenedor en alta mar. La Xunta, incide el conselleiro, tenía conocimiento de la llegada de los pellets a través del 112, cuando se notificó su aparición en la costa de Ribeira, pero no sabían su procedencia. "O 112 recolle avisos, como si aparecen unhas madeiras ou animais mortos", explicó el conselleiro.

"Nós o que non sabemos é a procedencia. Sábeo o goberno de España o día 20 de decembro, que Portugal lle comunica que caeu un contenedor. Se me equivoco que alguén diga o contrario", dijo Villares, que explicó que el vertido comenzó también a llegar a Asturias donde, señaló, "tampouco sabían anda".

Pide más información al Gobierno

El responsable autonómico insiste a la hora de pedir toda la información de la que disponga el Gobierno estatal sobre la composición de los pellets aunque, en principio, aseguró, "a sensación é que é poliuretano inocuo", por lo que no contempla una mayor afectación que la que tienen otros plásticos sobre aves o peces.

"É un sólido, un pellet plástico. Se entra no organismo, sairía polo propio organismo. Ás veces, cando tomamos un plástico accidentalmente, é un plástico ríxido que non tería que ter máis afectación", dijo Villares, que incide en que el producto se utiliza para envasar alimentos, por lo que "non debería ter problema".

El conselleiro aseguró que se está trabajando en coordinación con los concellos y se está realizando un mapeado. Los análisis de la composición los está realizando un laboratorio que colabora con la Consellería de Medio Ambiente. Villares estima que la carga del contenedor perdido no superaría las veinte toneladas y se muestra dispuesto a dar todas las explicaciones oportunas en el Parlamento. "Levo dicindo o mesmo desde o primeiro día, será porque estou dicindo a verdade", sasegura el responsable de Mar.