Volver al lugar donde has sido feliz

Canta Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Pero los exalumnos del colegio de la Renfe se encargan de desmentirlo siempre que pueden. Mantienen un contacto fluido entre ellos y con los amigos que dejaron en Vilagarcía y en el conjunto de la comarca. Durante este fin de semana, tienen la ocasión de reconectar y de repasar, como no, las típicas "batallitas".





Uno de los primeros en escucharlas fue el propio alcalde, Alberto Varela, que esta tarde tuvo la ocasión de recibirlos en la Casa Consistorial. Lo pidieron los propios exalumnos, con el objetivo de trasmitirle al regidor el agradecimiento que sienten por la acogida que les dio la ciudad cuando eran estudiantes.





Son medio centenar de exalumnos, procedentes de diferentes puntos del territorio español, que pasarán unos días en Vilagarcía para disfrutar del clima, de la gastronomía y de los amigos de siempre. De esos que se hacen cuando toda la vida es sueño.