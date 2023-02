Los votos del gobierno y del BNG dan vía libre el contrato millonario de la basura

Sin sorpresas. Así se desarrolló la sesión plenaria en la que se dio el visto bueno al contrato millonario de la basura que, durante los próximos ocho años, será gestionado por Urbaser. Los votos de la mayoría absoluta del gobierno socialista y el apoyo del único concejal del BNG fueron suficientes para sacar adelante una propuesta que –entre el resto de partidos de la oposición– levanta importantes suspicacias.



La portavoz del Partido Popular, Ana Granja, anunció su abstención alegando que “es un pliego que es del gobierno local, que sí tiene matices políticos y sobre el que trabajamos, es cierto, pero sin la posibilidad de incorporar propuestas o modificaciones”. De hecho la conservadora insistió en que la percepción del PP es la de que el contrato se queda corto, que hay zonas del rural que creen que no van a estar cubiertas lo suficiente en la recogida de basuras sobre todo en los meses de verano y que hay cuestiones puntuales que ellos consideran que deberían figurar en el pliego de otra manera.



La posición del edil no adscrito, David Oliveira, durante su intervención fue también encaminada a manifestar sus dudas sobre el contrato. “Sempre defendemos que era mellor opción sacar o contrato por lotes, porque dese xeito sería moito máis sinxelo aplicar medidas correctivas en caso de que houbese que facelo”, apuntó el concejal.



La portavoz de Podemos, María de la O Fernández, anunció su voto en contra justificándolo con el hecho de que “nós sempre defendemos que se analizase ou estudase a posibilidade de municipalizar o servizo e nunca se tivo en conta esa opción. Pensamos que foi unha oportunidade perdida e que agora haberá que esperar oito anos para poder planteala de novo”. El edil del BNG, Xosé Leirós, anunció su voto favorable al contrato.



La adjudicación fue defendida en primera instancia por la portavoz del gobierno, Tania García, que destacó la de Urbaser como la mejor “oferta técnica e económica”. Por su parte el alcalde, Alberto Varela, fue el encargado de cerrar el debate apuntando que la mejora del servicio de limpieza y recogida de basura en la capital arousana será muy notable. “Vilagarcía non é a cidade que era hai 30 anos e por iso agora este contrato se adapta ás novas realidades”, manifestó.



Momentos tensos



El debate sobre el contrato de la basura propició comentarios del alcalde hacia los miembros de la oposición sobre su no asistencia a las mesas de contratación. Algo que portavoces como David Oliveira y María de la O Fernández contestaron notablemente cabreados indicando que “nós non traballamos aquí, temos os nosos traballos e non podemos vir aquí polas mañás”.