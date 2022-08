Vuelve el Auga, regresa la diversión

Dos años justos han estado los vilagarcianos esperando por una de sus celebraciones más importantes. Ni la sequía, ni las opiniones para todos los gustos sobre si debía o no celebrarse, ni la amenaza de lluvia que ha sobrevolado la celebración durante las últimas horas ha logrado frenar las ganas de diversión contenida durante dos años de pandemia. Los vecinos de la ciudad –y también los miles que la visitan por estas fechas tan señaladas– saldrán a la calle para acompañar la figura de San Roque al ritmo del pasodoble Triunfo hasta la capilla que lleva su nombre. Será a las doce menos cuarto de la mañana y quince minutos después –y tras la interpretación del Himno Galego por parte de la Banda de Música de Vilagarcía– empezará el pregón. Por primera vez en al historia la comisión del Auga que se encarga de elegir a la persona que se sube a la grúa para lanzar el primer cubo del líquido elemento ha decidido adelantar su identidad. Así pues –y buscando un equilibrio al que todavía le falta para igualar nombres de hombres y de mujeres– será la deportista vilagarciana Sara Gómez la encargada de dirigirse a las miles de personas ávidas de pasárselo bien. Se reconoce así su talento y trayectoria deportiva y también el llevar siempre el vilagarcianismo por bandera. Tras el pregón se da vía libre para que todos aquellos que estén en la denominada “zona húmida” puedan mojar y ser mojados. Este año –con motivo de la sequía y de la oleada de incendios que ha afectado a Galicia– no habrá las mangueras regando a las masas. Las herramientas a utilizar son aquellas con las que nació originalmente este evento que tiene la calificación de Fiesta de Interés Turístico Nacional: cubos, globos de agua o pistolas. Las fuentes de pulsar que haya por el centro estarán habilitadas para poder recargar munición cuando se necesite. Establecimientos hosteleros de diferentes puntos de la “zona húmida” ya han preparado su música para que la mañana sea inolvidable. El lado más religioso de la fiesta se vivirá a partir de las ocho y media de la tarde con la tradicional procesión con l a que la figura de San Roque vuelve desde la capilla hasta la iglesia parroquial. A su término habrá el pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os Terribles de Arousa y por la noche a partir de las once en A Xunqueira será la Noite de Zarzuela.





Lo cierto es que San Roque –en este caso el San Roquiño Pequeno– tuvo ayer su particular fiesta de barrio. Fue en el entorno de la capilla que lleva su nombre con una mini romería en la que no faltó de nada: misa, procesión acompañada de la música de gaitas y de la Banda, empanada y vino gratis a repartir entre los presentes y sesión vermú a cargo de Los Tres Latinos. La actuación verbenera estaba prevista para la noche, pero la amenaza de lluvia llevó al Concello a adelantarla a la una de la tarde. Así pues el ambiente festivo se vivió hasta bien pasadas las dos de la tarde dando el aperitivo perfecto para una noche larguísima en Vilagarcía que esperaba ansiosa el agua que hoy caerá –de distintas formas– para mojar a miles de almas.