Vuelve la normalidad a las playas y Fajardo a reclamar analíticas propias

El Concello de Vilagarcía volvió a izar ayer la bandera verde en las principales playas del municipio, A Concha, Compostela y O Preguntoiro, después de certificarse el buen estado sanitario de las aguas, además de verificar que, como sospechaba, el viernes, cuando desaconsejó el baño, ya habían desaparecido la contaminación. No obstante, el gobierno local volvió a criticar el procedimiento de la Xunta, pues avisó tres días después de que se produjera el episodio, el martes. Pero para el portavoz, de Vec-EU, Juan Fajardo, no está asumiendo su responsabilidad e insiste en que realice analíticas municipales.



Ravella tuvo conocimiento de los resultados de las muestras tomas el viernes por vía telefónica en la mañana de ayer y porque el alcalde, Alberto Varela, había demandado a la Consellería de Sanidade que les avisaran lo antes posible, temiendo un nuevo retraso por el fin de semana de por medio y teniendo en cuenta que estamos en pleno agosto y con elevadas temperaturas. No obstante, no le parecen formas y nuevamente demandó un protocolo “rápido e eficaz”, porque avisando días después “o único que se consegue é alarmar á poboación”, incluso cuando es posible, como sucedió, que el episodio contaminante ya haya desaparecido, insistieron desde el gobierno local. Cabe recordar, que desaconsejó el baño de manera preventiva, colocando carteles e izando la bandera amarilla.



Sin embargo, para Vec-EU el gobierno vilagarciano reaccionó con “absurdas escusas para non ter que asumir a responsabilidade que lle corresponde” y cree que si la Xunta trata a Vilagarcía como una “cidade de segunda” es necesario hacerse valer y, en todo caso, tomar las riendas y realizar analíticas propias y continuas todo el verano, como ha propuesto su formación en otras ocasiones.



Fajardo le reprocha que igual que “asume como éxitos as bandeiras azuis ten que asumir como fracasos os continuos episodios de contaminación” y, como lleva denunciando desde hace años, cree que la única decisión que toma respecto a los arenales es hacerse la “foto” con estos distintivos y urbanizar estos espacios “continuamente”, de tal modo que están en “abandono”, abundó.



Al edil también le parece “inaceptable” decir que el episodio de e coli del martes se podría atribuir al viento y considera que debería preguntarse “como terá influído sobre o estado sanitario as toneladas de lixo recollidas ese mesmo día”, pues coincidió con la Festa da Auga. Ve “posible” que el sistema de baldeo y limpieza fuera rápido, “pero propicie que numerosas partículas fecais acaben no mar”, ya que esas aguas acaban en las pluviales. De hecho, cree que en los últimos meses se está sometiendo a A Concha-Compostela a una “saturación de actividades que non teñen aparelladas un plan de limpeza” para impedir efectos negativos.