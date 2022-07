Xiabre contará con una pista homologada de Trail Running y otras tres de senderismo

La Concellería de Turismo.de Vilagarcía, que dirige Álvaro Carou, acaba de presentar un proyecto para la creación de una red de senderos, compuesta por una ruta para la práctica de Trail Running o Carreras de Montaña y tres pistas de senderismo.



La actuación está diseñada siguiendo los requisitos establecidos por la Federación Galega de Montañismo, a efectos de su homologación e inclusión en sus circuitos.



El proyecto precisa de un presupuesto de 48.500 euros, que se financiarán a través de los fondos europeos de las Edusi, en el marco del programa “Vilagarcía Avanza”.



Fue adjudicado a la empresa Sendemancu S.C. y el objetivo, señalan desde el Concello es el de potenciar el entorno del Monte Xiabre, “aproveitando as enormes potencialidades tanto paisaxísticas como naturais e arqueolóxicas”.









Rutas adaptadas





Los puntos elegidos como inicio y final de los senderos serán la Praia do Campanario, en Bamio, y el parque forestal de Fontefría. Además, serán de obligado paso el monumento a los Aviadores, en Guillán, el embalse de O Con, la cantera de As Laxes o el mirador de la cruz de Xiabre, entre otros. Los nuevos trazados coincidirán, en algunos puntos, con antiguas pistas de senderismo que ya existían en el monte, pero no en todos debido a la necesidad de cumplir los requisitos de la Federación. Las rutas de senderismo tendrán longitudes de 15,4; 6,8 y 4,3 kilómetros, a efectos de acomodarlas a los distintos grados de experiencia, forma física o edad de los participantes. El recorrido para las carreras de montaña tendrá una distancia de siete kilómetros y salva un desnivel de 530 metros. El diseño facilita el entrenamiento, con un itinerario mixto o ascendente, según prefieran.