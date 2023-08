La Xunta limitará el tráfico pesado en Rosalía de Castro solo si hay consenso

La Xunta de Galicia se abre a valorar la limitación del tráfico pesado en Rosalía de Castro. Pero pone una condición que no parece fácil de cumplir: Que haya un acuerdo generalizado con esta medida.

Así lo señalan desde la Consellería de Infraestruturas, tras conocerse que el Concello de Vilagarcía volverá a pedir la limitación de camiones en Rosalía de Castro, tal y como ya lo hizo al principio del primer mandato en el que salió elegido alcalde el socialista Alberto Varela.



“A Xunta analizará as propostas que se formulen para optimizar a ordenación do tráfico en Vilagarcía de Arousa, sempre e cando conten co consenso necesario e se garantan o servizo ao conxunto dos usuarios”, señalan desde el departamento que preside Ethel Vázquez.



Cabe destacar, en este sentido, que asociaciones como la Federación de Empresarios da Comarca de Arousa o Galicia Foro Empresarial mostraron su oposición a esta actuación, por entender que incrementa los costes.



La propia Consellería se atiene al escrito de FECA, enviado en 2019, para señalar que la entidad considera que dicha limitación es “inxustificada e nociva para a actividade do Porto de Vilagarcía”.

Petición vecinal

Fue la Asociación de Vecinos de Carril, recientemente constituida, la que trasladó al gobierno local la necesidad de limitar el tráfico pesado en Rosalía de Castro, una vía que soporta un elevado número de vehículos. Lo hizo durante la reunión que mantuvieron el viernes pasado, para abordar esta y otras cuestiones que atañen a la parroquia. Ya entonces, el regidor, Alberto Varela, les explicó que, fruto de un acuerdo plenario, trasladó esta misma cuestión a la Xunta.



La moción llegó al Pleno fruto también de las quejas vecinales, no solo por los atascos sino por las molestias como el ruido y los efectos medioambientales de este tipo de vehículos, pasando por el medio del casco urbano. Lo cierto es que la puesta en marcha, en su día, de la circunvalación, buscaba precisamente desviar el tráfico pesado del centro de la ciudad.



Los empresarios, por su parte, le quitan hierro a los atascos y aseguran que también se producen en días como sábados o festivos, cuando las empresas no se encuentran funcionando.

Por otra parte, señalan que esta vía es fundamental para aquellas fábricas situadas en zonas como el polígono de Bamio o en las comarcas de Ulla-Umia y O Barbanza, así como a la actividad del Puerto que, señala FECA en su escrito, es obligatorio “preservar”. En este sentido también se está a la espera de que se de uso a la vía de tren al Puerto, que se puso en marcha ya hace unos años y que, tras tiempo paralizada, se reactivó poco antes de la pandemia. Cabe destacar que está pendiente una tercera fase, para comunicar el interior portuario y que daría fin a la obra que, por el momento, no ha tenido efectos a la hora de reducir el tráfico pesado del centro urbano