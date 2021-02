Un niño se escapa de la guardería de Vilaxoán y pone en jaque la seguridad del centro

Cuatro meses han tardado las familias de los niños que acuden a la guardería de Vilaxoán en denunciar un hecho que pone en jaque la seguridad del centro municipal. La Asociación de Familias “Os Piardeiriños” señala que el pasado mes de septiembre un alumno del aula 1 de 2 a 3 años -situada muy cerca de la puerta- salió del centro llegando hasta la acera, a pie de calle. La suerte fue que una madre entraba en ese momento en el lugar, lo que hizo que el episodio se quedase en un susto. Sin embargo fue a raíz de eso cuando las familias y las trabajadoras volvieron a manifestar su preocupación por el sistema de seguridad. Según la Asociación de Familias la puerta de entrada no cerraba bien, aunque eso se solucionó las pasadas Navidades. Sin embargo la problemática parece que no queda ahí. Las familias denuncian que las puertas de emergencias están siempre abiertas y que son fáciles de manipular para los pequeños. Sobre este tema los padres se informaron sobre un posible arreglo, que de momento no ha llegado. Las familias señalan que “entendemos que as coidadoras non teñen ollos nas costas, e menos cando na pandemia actual non aumentou o seu persoal. Son humanas e as crianzas imprevisibles”. Dado que las soluciones no han llegado la Asociación de Familias solicitó por escrito una reunión con la dirección de la escuela infantil, con el Consorcio y con el Concello para instar a que se solucione la falta de seguridad ya. “Non esquezamos que son crianzas moi pequenas que non temen o perigo nin as dificultades aos que se expoñen”, finalizan.