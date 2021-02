El BNG logra el acuerdo unánime para reforzar el personal del centro de salud de Ribeira

El BNG llevó ayer al Parlamento gallego la falta de personal y las necesidades en el centro de salud de Ribeira. La iniciativa defendida por la diputada Rosana Pérez en la que se reclamaba “repoñer de maneira inmediata o número habitual do persoal sanitario, reforzar a plantilla ante as necesidades derivadas da pandemia, sustituir as baixas de persoal e buscar sen dilación alternativas á falta de espazo no PAC” logró el acuerdo unánime de los grupos parlamentarios. La diputada nacionalista señaló que “a poboación de comarca do Barbanza non está atendida como debera”, e insistió en la necesidad de una “asistencia sanitaria de calidade e presencial”.





Por otra parte, relató la situación en el consultorio de Corrubedo, donde “dos dous profesionais, un accedeu ás vacacións, tras dous anos, polo que a Consellería de Sanidade decidiu trasladar a Corrubedo un dos médicos do centro de Saúde de Ribeira, un centro de saúde xa precario na súa dotación de facultativos.





Falta de espacio en el centro

En el centro de Ribeira, dijo Rosana Pérez, “o recorte de persoal é escandaloso pero tamén hai problema gravísimo co espazo”. Sobre esta cuestión explicó que el PAC contaba con dos salas pero el Sergas decidió habilitar una más suprimiendo un almacén que fue trasladado a la sala de reuniones del personal. La nacionalista recordó que tanto el alcalde de Ribeira como el PP en período electoral prometieron la ampliación del centro e incluso buscar un nuevo emplazamiento pero “a realidade é que continuamos cun PAC totalmente insuficiente”. A este punto, la bancada popular coincidió en el “grave problema de espacio en el centro” y confirmó que ya está adjudicada una actuación para transformar la sala de docencia del centro en una sala polivalente para el PAC, y trasladar esa sala a la zona del archivo.





Deficiencias en el hospital

Finalmente, el BNG también se refirió a las deficiencias del hospital de O Barbanza y pidió el compromiso del PP para paliar los recortes “acumulados durante estos anos de gobernos populares”. Asimismo, Rosana Pérez denunció el estado de la unidad de endoscopias del hospital barbanzano y aseguró que la población de la comarca denomina esta área como “un cortello”. Ante esta queja, la portavoz del PP en la Comisión de Sanidade avanzó que en los presupuestos para el 2021 están previstos casi 600.000 para reformar y equipar la unidad de endoscopia y ampliar también la capacidad de hospitalización.