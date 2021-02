Cóntase o mito, que como todos os mitos está construído a medias entre a realidade e o relato deseñado, que Winston Churchill pasou de aparentar un político gris a ser considerado un home de estado cando, tomando posesión como primer ministro británico en medio dunha desesperada situación fronte a Alemania nazi, inspirou a resistencia e a esperanza recoñecendo a dureza da decisión e advertindo que os tempos que tiñan diante serían de “sangue, suor e bágoas”.





É posible que, inspirados por Churchill, moitos políticos ou líderes sociais cresen nalgún momento que era necesario evitar os triunfalismos e ser sinceiramente duros. Non entanto é posible tamén que, dentro deses grupos de decisión, existisen voces que advertisen que ser duros e transmitir preocupación ou dúbidas non era moi popular, e que resulta mellor aparentar sempre ter éxito, acertar sempre e poseer o divino don da infalibilidade.





Tristemente as segundas perspectivas tenden a vencer sempre. E non serei eu quen negue que as visións negativistas non constrúen en exceso, non. Pero se hai algo máis desesperante que as chamadas ao sufrimento é contarlle a alguén que o que está vendo non é certo. Nada une máis a dúas persoas que a confianza, e pouca confianza imos xerar uns cos outros se, ante unha dificultade, pretendemos convencernos de que o mundo é rosa.





Vivimos unha pandemia inconcebible, moito do que considerabamos natural e cotiá na nosa vida saltou polos aires. Os pobos perderon veciños, as familias perderon avós, irmás ou nais. Os negocios pechados non dan visto como sair deste pozo e hai xente no paro que non sabe se volverá a traballar en tempo. A pesares disto un percorre o mundo enteiro, dende Galicia a Australia, e atopa ben poucos exemplos de líderes que non pretendan tratar ás sociedades infantilizándoas e queréndolles contar que todo vai ben porque eles son moi bos.





Sempre precisaremos líderes que alimenten a ilusión e a convicción de que todo vai a ir a mellor. Pero, para eso, o último que precisamos é que agora nos queiran contar que todo é perfecto. Sairemos e superaremos o que temos diante, pero ninguén pode negar que costará sangue, suor e bágoas. Recoñecendo iso comezaremos a reconstruírnos.