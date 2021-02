El alcalde vilanovés solo volverá a la Mancomunidade si acepta su propuesta de rotar la presidencia

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, tenía la oportunidad de aceptar la invitación de la Mancomunidade do Salnés a regresar a la vida activa con el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, un día después de que conocerse el rechazo a su recurso contra la elección de la presidenta y de que esta misma le tendiese la mano a regresar. Sin embargo, no apareció y volvió a lanzar su vieja propuesta de una presidencia rotatoria entre PP y PSOE, eso sí, en tono belicoso: “No voy a volver con una presidenta ladrona del puesto, con alcaldes felones a bordo y un programa de trabajo de vergüenza porque sus ideas parecen chistes de Lepe”, manifestó.





La justicia le ha dicho al regidor vilanovés que aquella sesión de elección de Marta Giráldez se ajusta a derecho y que nada suponían los recursos judiciales abiertos en Meaño por la elección de sus representantes. Sin embargo, Durán no se apea de que su excompañero de partido y cesado en el PP, el alcalde de Meaño, pactó con el PSOE dándole una vocalía en la Mancomunidad y permitir así presidir a los socialistas. Cuestión que finalmente no iba a interferir pues ya contaban con los votos suficientes gracias al apoyo también de otras formaciones como Somos, EU y el BNG.





“Parecen chistes de Lepe”

Pero el asunto aún caldea al vilanovés, que ayer calificó de “ladrona” del puesto a la meisina y aseguró que aquello fue la “mayor falta de ética y moral política que hubo en la comarca”. Así que si no le llaman y aceptan la rotación, dijo textualmente, es un “órgano robado” con “socialistas sectarios” y alcalde “felones”, además de un programa de “vergüenza porque sus ideas parecen chistes del Lepe”, al que no piensa regresar.





Y es que considera un “cachondeo” la lentitud en poner en marcha el conocido como Amazon de O Salnés para la venta online del pequeño comercio y que se habría visto interrumpida por las restricciones en los concellos, como se explicó hace unos días. Pero además, criticó la promoción conjunta con Ribeira para el turismo náutico “en lugar de promocionar la Variante Espiritual” y también que presentaran el parque de maquinaria sin novedad alguna “cuando es algo que pusimos en marcha nosotros”.





También acusó a la nueva presidencia de actuar con falta de consenso: “Ahora hay oposición, antes se tenían en cuenta las ideas de todos, pero si el PP presenta algo no se le admite, como le pasó a Luis Aragunde y somos el partido más votado de la comarca”, recordó. Con esto se refería a que en el pleno de diciembre no le aprobaron al popular la cambadés la introducción por la vía de urgencia de una moción sobre los terrenos para la senda de Vilanova a Cambados. De hecho, lo hizo en el pleno del jueves, pero tampoco consiguió los apoyos necesarios.





Durán compareció en compañía del concejal Javier Tourís, que respondió con ironía a la petición del PSOE de Vilanova de que regrese por los vecinos y que, en caso contrario, renuncie y vaya su segundo. “Estamos encantados de que o voceiro socialista bote de menos a Durán, xa sabe que é o mellor alcalde e agora que era o mellor presidente porque a Mancomunidade está paralizada e con el, O Salnés púxose no mapa turístico internacional”, manifestó.





En cuanto al pleno comarcal del jueves, también se aprobó por unanimidad la moción defendida por Tino Cordal (Somos Cambados) para reclamar a la Xunta una mejora del transporte comarcal y, de hecho, se va a crear una comisión de los concellos parar hacer un plan. En principio se pedía considerarla como área metropolitana, pero según el trasladó el alcalde y presidente de la Fegam, Alberto Varela, el gobierno gallego estudia extender esta figura a toda Galicia.





“Fun defender a Cambados”

Por otra parte, Aragunde, a quien la alcaldesa, Fátima Abal, llamó “recadero” de Durán por llevar esa moción, explicó: “Eu fun a defender os intereses de Cambados non coma ela que votou en contra de que os terreos os pague a Mancomunidade en lugar de Cambados. Pero tampouco se entera do que pasa no seu Concello, nin dos proxectos que hai nin subvencións... Só adícase a contestar tonterías no Facebook”.