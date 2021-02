El PSOE urge el traslado de la subestación de Vilalonga tras registrar una pequeña explosión

El grupo del PSOE de Sanxenxo reabre el debate sobre la urgencia de trasladar la subestación eléctrica de Vilalonga, ubicada en el en centro urbano de la parroquia, tras la pequeña explosión registrada el pasado domingo día 7. La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza se reunió con los vecinos que “levan soportado o insoportable. A subestación emite un ruído continuo e enxordecedor e, ademáis, teñen que vivir coa ameaza constante de que algo vai pasar. E se algo pasa, pasa a poucos metros das súas casas e dunha gasolineira. Non é unha broma”, lamenta.





Ante esta situación, la formación municipal “implóralle” al alcalde sanxenxino que “asuma a súa responsabilidade, tomando cartas no asunto e apremando á Xunta de Galicia e demais órganos competentes a executar o proxecto para o seu traslado”. “O señor Telmo Martín está todo o día alardeando dos seus contactos no goberno autonómico. Pois menos alardear e máis levantar o teléfono para esixir aos seus amigotes que poñan punto e final a esta demanda histórica”, exige la portavoz.





Las instalaciones, explica Fervenza, se encuentran en “estado ruinoso”, y suponen un “perigo e unha molestia para os veciños, que levan máis de 10 anos urxindo un cambio de ubicación”. “O proxecto para o traslado da subestación ao polígono empresarial de Sanxenxo leva enriba da mesa dende o ano 2010, pero as administracións competentes na materia, o goberno local e a Xunta de Galicia, non chegaron a executalo”, señala.





Además, “o tellado está medio derrubado, o enreixado corroído, as paredes gretadas e as ratas campan ás súas anchas” apunta la líder socialista quien añade que “Non estamos a falar dun banco de pedra en metade do monte; estamos a falar dunha instalación moi perigosa, que leva moitos anos sen mantemento e que está situada ao carón mesmos das casas das xentes de Vilalonga”.





En este sentido, insiste Fervenza, “parece que as desgracias nunca nos van tocar a nós, ata que nos tocan, e se ademáis sacamos papeletas para que algo aconteza, é so cuestión de tempo que suceda o peor”, advierte.