Trabajadoras del centro de día y de la guardería de Praia Xardín inician mañana una huelga indefinida

Las trabajadoras del centro de día y de la guardería ubicadas en el lugar boirense de Praia Xardín, anunciaron que mañana, 18 de febrero, iniciarán una huelga indefinida que se desarrollará durante toda la jornada, y que tendrá continuidad los jueves de las próximas semanas con paros entre las 800 y las 11.00 horas. Este personal apunta que el motivo de esta acción de protesta no es otro que la Xunta de Galicia “pretende desmantelar o noso equipo profesional”, y puntualiza que “o fai no peor momento dunha pandemia na que todas estamos en primeira liña. Así nolo pagan”.





Las empleadas de estos dos servicios afirman que accedieron a sus puesto de trabajo por los sistemas selectivos legales que establecieron las administraciones y que se les hicieron contratos temporales para desempeñar en esos servicios públicos labores en las que llevan más de 13 años. “A Xunta comete abuso reiterado con nós nos nosos contratos laborais, e agora, en vez de facer o posible para que os nosos contratos sexan fixos, pretenden botarnos a rúa”, afirman las afectadas, que añaden que el Ejecutivo autonómico que encabeza Alberto Núñez Feijóo “nin escoita nin negocia”.





Estas trabajadoras del centro de día y de la escuela infantil Galiña Azul en Boiro señalan que las directivas europeas prohiben el uso abusivo de la contratación temporal a la que ellas se están viendo sometidas durante todos los años transcurridos desde la apertura de ambos. “Contratación temporal á que o señor Feijóo non lle quere dar unha solución xusta e ponderada, a un problema que eles mesmos xeraron”. Por ello, manifiestan que en defensa de sus puestos de trabajo, “obríganos a colapsar os xulgados”, precisando que numerosas sentencias judiciales en todo el Estado “recoñecen o abuso ao que levamos condenadas dende fai máis dunha década”, y también a desarrollar movilizaciones para poder seguir trabajando.





“Somos un equipo de profesionais cohesionado que coñece a perfección as metodoloxías de traballo, os recursos e características poboacionais deste concello e coñece as persoas maiores, nenos e as súas familias que atendemos. E agora, a Xunta de Galicia pretende tirar ao lixo tantos anos de traballo e experiencia, desprezando a calidade dos servizos nos concellos“, subrayan las trabajadoras. En un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación, señalan que ante esta situación, no les dan otra salida que ir a la huelga para mantener sus puestos de trabajo y los servicios públicos de calidad.