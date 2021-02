La oposición rechaza el Presupuesto de Varela y lo acusa de “absolutista”

Parece bastante claro que el gobierno socialista de Alberto Varela sacará adelante el Presupuesto de 2021 solo con el apoyo de los concejales de su grupo. A la espera de lo que pueda votar Ciudadanos el resto de formaciones del banquillo de la oposición ya han mostrado su rechazo a las cuentas presentadas hace una semana por el ejecutivo local. Todos, sin excepción, coinciden en que son unas cuentas que piensan más en el “hormigón” que en los “servicios sociales” y critican abiertamente el “absolutismo” y la “falta de diálogo” del equipo de Alberto Varela.





La posición que mantendrán en la sesión de este jueves la adelantaron ayer desde el BNG en rueda de prensa. Su portavoz, Lucía César Veloso, lamentó las formas en las que se les presentó la documentación “do que é sen dúbida un dos documentos máis importantes xunto co PXOM”. De hecho criticó la “falta de diálogo nun contexto moi espeical no que o fundamental debería ser conseguir o maior número de apoios posible”.





Los nacionalistas critican el “abandono absoluto do rural” y la reducción drástica en partidas de “promoción do patrimonio e da cultura, igualdade ou promoción de actividades deportivas”. Recordó Lucía César que “hai meses que demandamos unha mesa de traballo para estudar medidas que paliasen os efectos da pandemia e diso nada se volveu saber. Nunca escoitan as propostas”.





Una sensación que comparten también desde la formación de En Común que lidera Jesús López. En la formación denuncian abiertamente el “despotismo” y el “absolutismo” de los últimos anuncios del gobierno municipal. Acusan al alcalde de “omitir, ignorar e vilipendiar” a la oposición en la “participación nuns orzamentos que polo visto ata agora só van contribuir a aumentar a débeda do concello, centrándose nos seus grandes proxectos e descoidando o mantenimento correcto das rúas da vila, parques e xardíns e sen encher de contido edificios e locais valeiros que podían estar prestando servizos básicos e importantes á cidadanía”. Insiste Jesús López en que “a Varela se lle olvida que estes grupos, mal que lle pese, representan a máis da metade dos veciños e veciñas que acudiron as urnas a votar nas municipais do 2019”.





También el Partido Popular, principal partido de la oposición en el hemiciclo de Ravella, apunta sobre el presupuesto de 2021 que “llega tarde y fuera de plazo, no incluye diálogo ni trabajo conjunto con la oposición e intenta hacer más ruido mediático que esfuerzos por poner a los vecinos en el centro de los proyectos”. La portavoz de la formación conservadora, Ana Granja, manifiesta que en este presupuesto es especialmente importante contar con el apoyo de todos e indica que “el gobierno es insensible a lo que ocurre a pie de calle”. Los populares dicen que el propósito real de los números de Ravella es “recortar fondos para el rural y para áreas tan sensibles como Xuventude, Maiores o Igualdade, lo que en un contexto actual solo lo puede defender un gobierno desconectado de la realidad social”.