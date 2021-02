El Arosa llega al último tercio de liga en la pelea por ascender

El atípico formato de competición en la Tercera División esta temporada hace que la liga entre ya en su último y emocionante tercio del calendario en lo que se refiere a la lucha por las dos plazas de ascenso directo. Restan cinco jornadas para el final de la primera fase y después vendrán las seis jornadas de la segunda fase, que disputarán los tres primeros clasificados de cada subgrupo. En estos momentos ocupan esas plazas en el grupo 1A Bergantiños (37 puntos y un partido pendiente), Somozas (33 puntos) y Polvorín (29 puntos), mientras que en el grupo 1B los tres equipos cabeceros son Arenteiro (36 puntos), Arosa (33 puntos) y Choco (25 puntos). Si bien el Alondras, que es cuarto con 24 puntos, tiene dos partidos pendientes ante Pontellas y Rápido de Bouzas.





Consumidos los dos primeros tercios de la temporada son cuatro los equipos que parecen tener encarrilada su presencia en la segunda fase por el ascenso. Y todos ellos (Bergantiños, Arenteiro, Arosa y Somozas) luchan por llegar con el máximo número de puntos posibles, ya que son acumulativos. Por eso antes de que comience esa última fase, en la que solo se cruzan los tres primeros de cada subgrupo a ida y vuelta (en total 6 partidos), lo que ocurra durante el próximo mes y medio será igual de determinante para aclarar que dos equipos acabarán logrando el ascenso directo a Segunda B (la próxima temporada “Segunda División RFEF”).





El Arosa, que regresó a la senda de la victoria al superar en un campo de A Lomba en pésimo estado a Pontellas y UD Ourense, afronta los últimos cinco partidos de su grupo obligado a no fallar en su papel de perseguidor. Su calendario es parecido al que tiene por delante su máximo rival, el Arenteiro. Comienza el domingo en su visita al Atios, después recibirá a un Rápido de Bouzas que es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Estradense y Ribadumia de forma consecutiva serán los dos últimos partidos a domicilio del equipo de Rafa Sáez, que echará el cierre a la primera fase en casa ante el Alondras. Por su parte al Arenteiro le esperan partidos como local ante UD Ourense, Pontellas y Ribadumia, y salidas a los campos del Barco y del Rápido de Bouzas. Cabe recordar que los de O Carballiño tienen el golaverage ganado al Arosa, lo que les mantendría por delante en la clasificación en caso de empate a puntos.





En el subgrupo A, el Bergantiños no solo tiene ventaja numérica, sino que su calendario también le favorece. Sus partidos, a priori más complicados, serán su próxima salida a Abegondo ante el Fabril y la última jornada que visitará al Somozas. Entre medias recibirá a As Pontes, Estudiantil y Viveiro, y viajará al campo del Fisterra. Por su parte al Somozas le espera jugar en los campos de Arzúa y As Pontes, y recibir a Silva y Vilabés, al margen del citado último duelo ante el Bergantiños.





En definitiva, el Arosa se está jugando ya sus opciones de ascenso directo. Obligado a ganar y mirando de reojo lo que hagan sus grandes rivales de momento, dos de ellos del otro grupo. El equipo de Rafa Sáez, una vez dejado atrás su bache de seis empates, lleva tan solo 2 puntos menos que en la primera vuelta, por lo que mantiene una línea de regularidad y acumula doce partidos seguidos sin perder. A domicilio está imbatido y en Atios tratará de mantener esa etiqueta, si bien la victoria será su único objetivo.