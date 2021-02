Desalojan una fiesta privada de ocho jóvenes en un pub de la TIR, en Vilagarcía

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía desalojaron ayer una fiesta privada de ocho jóvenes que se estaba celebrando por la tarde-noche en la zona alta de uno de los pubs ubicados en la zona TIR, uno de los puntos tradicionales de la movida y el ocio en la capital arousana. Fueron los propios agentes los que se dieron cuenta de que estaba habiendo algún tipo de celebración en el local. Tras ser sorprendidos algunos de los jóvenes abandonaron la zona corriendo, pero fueron interceptados minutos más tarde en la calle Méndez Núñez, ya en el centro. Todos ellos fueron denunciados y también el propietario del local, que se enfrentará a la pertinente sanción por incumplimiento de las normas.





Por otra parte el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha firmado una resolución que permite a la hostelería local solicitar la expansión de sus terrazas hasta el 31 de diciembre de este año. La medida acordada en el seno del gobierno local busca apoyar al sector de la hostelería que, con motivo de la pandemia del coronavirus, ha tenido sus negocios cerrados o a medio gas durante prácticamente todo un año.

A esta resolución pueden acogerse los titulares de locales de hostelería y restauración que ya cuentan con licencia municipal para el desarrollo de las actividades de bar, cafetería, helados, pub o restaurante entre otros. También aquellos que la tengan solicitada.





Eso sí, todos aquellos que apuesten por acogerse a esta medida de carácter extraordinario deben cumplir estrictamente las normas fijadas en el plan de “desescalada” de la Xunta de Galicia. Recuerdan desde Ravella que es por ello que las terrazas “non poderán superar a capacidade máxima permitida, de xeito que só se poidan utilizar as mesas e as cadeiras correspondentes ás porcentaxes máximas de uso en cada momento”. A mayores recuerdan que “se debe manter sempre a distancia física de dous metros entre as mesas ou agrupacións de mesas” y respetar los dos metros respecto de los portales de acceso a edificios y a pasos de tránsito peatonal.





Precisamente sobre este aspecto se pronunció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, tras ver las primeras imágenes de la apertura de la hostelería en esta nueva desescalada. Advirtió que tras la primeras jornadas se quedaron “preocupados” y advirtieron que el cumplimiento del aforo pasa por tener todas las mesas colocadas y habilitadas solo la mitad. Unido a, por supuesto, respetar las distancias entre ellas y usar la mascarilla en todo momento salvo en el instante del consumo. De hecho la Policía Local de la capital arousana controló ayer los bares para que no se excediesen -de ahí lo encontrado en la TIR- y Sanxenxo y Ribeira ya advirtieron que harán lo mismo durante estos días de sol en los que se prevé afluencia a los establecimientos hosteleros.





En lo que respecta a la resolución municipal también se incluye la suspensión temporal de la aplicación de la Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público lo que se suma a lo ya aprobado de suspender el cobro de la tasa de terrazas a lo largo del año.









Cabe recordar que la medida aprobada por el gobierno local ofrece a los hosteleros la posibilidad de ocupar las zonas de aparcamiento con mesas y sillas. Eso sí, deben solicitarlo previamente y contar con el perceptivo informe de la Policía Local y de los servicios técnicos municipales.





Ningún positivo en los cribados a profesionales del área sanitaria de Pontevedra-salnés

Los cribados con test de saliva realizados en fechas pasadas a los profesionales del área sanitaria Pontevedra-O Salnés no arrojaron ningún positivo en coronavirus. El cribado fue voluntario y se realizó durante los días 25 y 26 tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en la atención especializada. La administración sanitaria gallega convocó, gradualmente y vía SMS telefónico, a un total de 3.785 profesionales de diversas categorías de atención hospitalaria de O Salnés, Hospital Provincial y Montecelo, así como a 830 trabajadores de los 44 centros de Atención Primaria del área sanitaria que entregaron sus muestras de saliva en sus respectivos centros de trabajo para, posteriormente, ser analizadas y con un resultado comunicado en un plazo de 24 a 48 horas.





De los 3.785 trabajadores efectuaron el cribado un total de 2.354 y de los 830 de Atención Primaria lo realizaron un total de 608, según los datos facilitados por el Sergas.