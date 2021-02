La fortuna le hace un guiño al Ribadumia para ganar en el minuto 94

El fútbol tiene desenlaces insospechados. Maravillosos en algunos casos como le sucedió ayer al Ribadumia en A Senra, que ganó un partido prácticamente en la última jugada con un gol de Hugo Soto después de que su rival, el Barco, desperdiciase ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador., Si la semana pasada en A Estrada los aurinegros vivieron la cara cruel de este deporte, ayer la suerte se alió con ellos para sumar tres puntos de oro, con los que escalan varios puestos en la tabla y mantienen opciones de acabar la primera fase entre los seis mejores.





Fue en la segunda parte cuando más apretaron los visitantes, que estrellaron dos remates en la madera. La primera fue de poder a poder. El Ribadumia tuvo la primera ocasión en un centro de Diego Abal al área sobre Rubén Cerqueiras, cuto remate con la pierna izquierda no fue gol por muy poco. Luis Carro advirtió en la previa que no quería que el Barco pudiese transicionar y convertir el partido en un ida y vuelta, pero el equipo de Valdeorras tiene mucho potencial ofensivo, como demostró Vera con su centro a la cabeza de un Juanito Bazo que esta temporada está lejos de sus registros goleadores habituales. Álex Pérez también perdonó el 1-0 en el otro área en una primera parte sin dominador hasta que el Barco tomó la manija pero no puso en apuros a Pazos salvo con disparos lejanos.





“Lo necesitábamos”

“Sabíamos que en los segundos tiempos pasan siempre cosas raras. El partido lo tuvieron ellos para ganar, pero se dio la situación inversa a lo que nos pasó la semana pasada. No las metieron y nosotros nos encontramos con la última que supimos aprovechar. Nosotros competimos bien y nos estaba condenando el aspecto mental y en eso el equipo hoy ha estado enchufadísimo. Para el futbolista sacarse este peso mental es muy importante y esto lo necesitábamos. Hay que poner las cosas en perspectiva, no hay que volverse locos”





El Ribadumia tuvo que hacer un cambio obligado en el descanso, ya que Giráldez no pudo seguir. Notó esta baja el equipo en la segunda parte. Carro cambió el dibujo y el Barco salió a ganar. Avisaron Ivi Vales y Vera, antes de que comenzase el carrusel de ocasiones de un Barco que acumuló méritos suficientes para marcar. Le faltó puntería. Perdonó David Álvarez en posición inmejorable dentro del área. El propio mediapunta falló otra clarísima, que además fue doble porque también la tuvo Rodri Alonso. La figura de Roberto Pazos se agigantaba y también la fortuna de los locales. El larguero evitó el 0-1 en un remate de David Álvarez que llegó a tocar en Pablo González. El central vigués también desvió otro balón a la madera a remate de Óscar Martín ya cuando los visitantes cantaban el gol en el tiempo de aumento.





Curiosidades del fútbol, el Ribadumia, que estaba sufriendo el acoso sin derribo de su rival en los últimos minutos, fue el que encontró el gol. Cheri encontró un balón en la medular para ponerlo sobre la carrera del delantero Charles, que en el mano a mano no pudo superar a Oviedo, pero el rechace le llegó a Hugo que prácticamente en el primer balón que tocaba marcó con un certero chut desde el borde del área con todo el Barco desorganizado porque estaba volcado en ataque.





El Ribadumia, que estaba defendiendo con uñas y dientes el 0-0, se encontró el gol de la victoria. Fue el premio a su resistencia. La segunda victoria consecutiva en casa con la portería a cero. El camino a seguir para salvarse.