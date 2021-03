Tiempos mejores que más de uno querría recuperar

Pablo Casado tiene suerte de que Aznar siga firme en su decisión de vivir alejado de la política activa. El expresidente del “España va bien” y las reuniones de amigos con Bush sigue teniendo el carisma intacto y hasta para los que están en sus antípodas ideológicas es innegable que su manejo de la situación es envidiable. Sobre todo, comparado con lo que hay ahora; y no solo en las filas populares. Aznar fue más Aznar que nunca ante un maestro en acorralar al entrevistado y salió triunfal de un brete en el que es más que probable que se metiese sabiendo que reforzaría su imagen. No convenció, por supuesto, a quienes no son de su cuerda, pero a los que sí les provocó una terrible añoranza de tiempos mejores. Lo dicho, Casado tiene suerte.