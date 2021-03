Casado engañó a Sánchez

Ya que son los políticos los responsables de cumplir las leyes para el buen funcionamiento la democracia, tienen obligación legal y ética de renovar los diferentes órganos en plazo legal. Sus peleas perjudican gravemente el bien común y nuestros derechos.





El Gobierno de España y el PP llegaron, días atrás, a un acuerdo muy publicitado para renovar los órganos caducados hace más de dos años. Estos son el Consejo General del Poder Judicial y, a la vez, el Supremo y otros órganos dependientes del mismo, el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, que también lleva varios años funcionando provisional, el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y la CNMV.





El PP le hizo creer a Sánchez que apoyaría la renovación de todos los órganos, pero una vez haber nombrado al Consejo de administración de Radio TVE... Porque tal como estaba, se vinieron quejando de manipulación en su contra. Pues bien, hicieron el reparto de 10 para la derecha y 10 para la izquierda, total 20 que forman el Consejo General del Poder Judicial. Una vez hecho el reparto, el PP se echó atrás vetando a jueces nombrados por la izquierda, mientras estos no vetaron a los nombrados por la derecha del PP.





Quedó claro que le metieron un gol al gobierno haciéndole creer lo que no querían cumplir de antemano, porque en democracia no caben vetos como tampoco se puede acusar de ilegítimos a los representantes elegidos en urnas.





Esta falta de ética de nuestros políticos la pagamos los ciudadanos, porque tenemos que sostener con nuestros impuestos organismos paralizados que no funcionan porque al PP le conviene que sigan los mismos de cuando ellos gobernaron, dado que actualmente tienen mayoría para inclinar la balanza hacia su lado. No les importa incumplir la ley y la Constitución que fija fechas para su renovación, como en las demás elecciones democráticas de un estado de derecho, obligado a su cumplimiento. Por lo tanto, los que debieran dar ejemplo cumpliendo las leyes se las saltan a la torera. A la vista de los hechos, los políticos y los principales responsables de tales organismos, al no cumplir con su deber, no entiendo como alguna organización cívica ciudadana no pone el grito en el cielo y convoca una gran manifestación en toda España exigiendo a los responsables de estas instituciones al servicio del pueblo, cumplan la ley.