Denuncian en Ribeira a un joven por una fiesta en un piso que causaba molestias a los vecinos

La Policía Local ribeirense denunció a F.C.Q, de 23 años y de la vecina localidad de Porto do Son, por infringir la ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones, y también estudia proponerle para sanción ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por no colaborar con la labor inspectora que pretendía realizar, así como por falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad, que figura recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Los hechos de los que se le responsabiliza tuvieron lugar en torno a la una menos cuarto de la madrugada de ayer cuando varios vecinos alertaron de las molestias que les estaba ocasionando, principalmente a su descanso, la celebración de una fiesta privada en un piso situado en la Rúa Ramón y Cajal, en pleno casco urbano de la capital barbanzana.





Los agentes municipales acudieron hasta dicho inmueble y al llegar ya pudieron percibir que en el interior de una de las viviendas sonaba música a un volumen muy elevado, al igual que sucedía con el tono de voz de la conversación que mantenían las personas que se hallaban en su interior. Los policías locales llamaron a la puerta, pero nadie les respondió ni les abrió. Pese a ello, la referida infracción no se quedó sin su castigo. Ello se debió a que horas después regresó otra patrulla, que estuvo esperando a que salieran del piso. Fue en ese momento cuando los agentes municipales pudieron comprobar que había cuatro personas en su interior, y procedieron a identificar al joven que se responsabilizó de la celebración de la fiesta y al que se denunció por los ruidos, y sobre el que también pesarán las demás infracciones referidas. Fuentes policiales indicaron que el hecho de que no les abran la puerta a los agentes que se lo requieren no impide que se sigan instruyendo diligencias por la comisión de posibles infracciones o delitos, y que conducirán a la denuncia o propuesta de sanción correspondiente, además de que se contará con la acción agravante de que no se facilita la labor policial.