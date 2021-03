Casado reivindica el legado de Aznar y Rajoy y dice que el PP tiene ahora "más difícil" reunificar el centroderecha

"Pinchan en hueso los que pretenden dividir a la nueva generación del PP con nuestros predecesores", proclama en un acto con Aznar





El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este martes el legado de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y ha avisado que "pinchan en hueso los que pretendan dividir a la nueva generación" del partido con sus predecesores. Coincidiendo con el 25 aniversario de la victoria del PP en las generales de 1996, ha subrayado que el partido tiene ahora "más difícil" la reunificación del centroderecha.





"Hay grandes partidos que hacen que esa reunificación del espacio electoral sea más complicado", ha afirmado Casado en alusión a Vox. Según ha añadido, el PP se encontró en los años 90 con partidos "mucho más pequeños" para llevar a cabo esa refundación y ha agregado que el propio Aznar ha reconocido públicamente que la actual dirección del PP lo tiene "mucho más complicado".





Casado ha indicado que en aquel pasado de Aznar al frente del PP regía el bipartidismo y "prácticamente era cuestión de cuándo le toca a la otra parte", una "diferencia clave" con la etapa actual. Tras asegurar que ahora "no hay que volver a hacer el PP" sino "hacer popular al partido", ha dejado claro que él no quiere "la unión del espacio de centroderecha tutelado por el radicalismo o el extremismo".





Así se ha pronunciado Casado en su intervención en el 'Aula de Liderazgo' que organiza el Instituto Atlántico de Gobierno (IAG) que dirige Aznar y la Universidad Francisco de Vitoria, un acto que se produce un día antes del 25 cumpleaños de la victoria del PP en las generales que lo llevaron por primera vez a La Moncloa. A este coloquio ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





AZNAR DICE QUE "LOS TIEMPOS CAMBIAN" PERO NO LAS REGLAS

En su análisis, Aznar ha señalado que antes de 1996 había "dos negaciones": la primera, que no existía "una alternativa real de Gobierno" y, la segunda, que la política de raíz liberal "no se podía aplicar en España". Según ha subrayado, las dos cosas "fueron desmentidas" porque durante años trabajaron por "unir todo lo que estaba a la izquierda, hacer tarea de posición y definir un proyecto muy claro que los españoles conocían y supieron apreciar".





Tras asegurar que tenían unos "deseos de cambio muy fuertes" y sabían lo que querían cambiar, ha hecho hincapié en la actuación de su Gobierno en la lucha contra el terrorismo, en materia de empleo con la creación de "cinco millones de puestos de trabajo" y en llevar a España al euro.





"Los tiempos cambian, las circunstancias pueden cambiar, pero las reglas políticas del orden fiscal, de la disciplina fiscal, de las rebajas fiscales, mantener la casa en orden y tener ambición exterior todas esas cosas no han cambiado. Y esas cosas son buenas lecciones para el presente", ha enfatizado.





AZNAR PIDE SACAR LECCIONES DE LA HISTORIA

Aznar ha hecho hincapié en que se trataba de un acto académico para "reflexionar" y que no pretendía "celebrar nada". "De la historia se sacan muchas lecciones, es la maestra de la vida como se dice y de ello se pueden sacar lecciones positivas y cuestiones a las que hay que prestar mucha atención", ha manifestado.





Sin embargo, Casado ha subrayado que él sí había acudido a celebrar "dos legislaturas clave para la historia de España" y que sirvieron para consolidar la Transición y refundar un espacio electoral "disperso y dividido". Además, ha subrayado que en noviembre se celebran también los 10 años de la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa.





El líder del Partido Popular ha destacado que tanto Aznar como Rajoy dejaron al país "mejor" de lo que lo encontraron y ha añadido que es "esencial estar orgulloso de un legado" que, a su juicio, es "patrimonio de los españoles".





"Aprovecho para decir que pinchan en hueso los que pretendan dividir a la nueva generación del PP con nuestros predecesores porque la hemeroteca juega a nuestro favor. Me presenté diciendo que estoy orgulloso de liderar el mejor partido de España y el más grande de Europa", ha resaltado, en alusión al congreso extraordinario del PP que le llevó a la Presidencia del PP en 2018.





Este mensaje a sus antecesores se produce tan dos semanas después de que ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP anunciara que el PP dejará la histórica sede del partido en la calle Génova 13, al hilo de la apertura del juicio sobre la presunta caja B del partido y las revelaciones del extesorero Luis Bárcenas.





Casado ha explicado que ese "orgullo" por el legado de sus antecesores es "compatible" con intentar "erradicar cualquier conducta que no haya sido ejemplar" dentro del PP y ha añadido que a Aznar le pasó algo similar cuando llegó a la Presidencia del PP.





DICE QUE AZNAR Y RAJOY TUVIERON "SIETE AÑOS"

El líder del PP ha recordado que él lleva dos años al frente del partido y que, por tanto, si lo compara con Aznar tendría que situarse en 1991. Es más, ha dicho que Felipe González llevaba 14 años en Moncloa cuando Aznar ganó las elecciones mientras que Pedro Sánchez solo lleva dos años en el Ejecutivo.





"Tanto Aznar como Rajoy tienen siete años uno y siete años y medio el otro para consolidar un proyecto", ha apostillado, para subrayar que él quiere tener el mismo tiempo que tuvieron sus antecesores y seguir liderando el partido "fiable y confiable" que "tiene muy claro lo que tiene que hacerse en España".





Asimismo, Casado ha señalado que Aznar tuvo que llevar el partido a la mayoría "centrada" y "moverse hacia ese centro reformista y liberal". Sin embargo, ha dicho que él ahora tiene que hacer "justo lo contrario", al "intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación" del PP, dado que están en una sociedad "absolutamente polarizada".





"No se trata de tocar la corneta y decirle al partido: vamos hacia allá. Se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila pero ahora polarizada en los extremos vuelva al PP", ha manifestado.





CREE QUE AHORA SE "ESCUCHARÁ MÁS" AL PP

Casado ha señalado que después de la sucesión de ciclos electorales, los datos del paro o "problemas como la crisis institucional" que vive el país, "probablemente" la gente "escuche más" al Partido Popular.





"Creo que hay que tener tranquilidad, paciencia, prudencia y perseverancia, y estoy convencido que los españoles van a saber que hay una única alternativa, que es el europeísmo, el constitucionalismo, la moderación, la centralidad y el reformismo", ha aseverado en el acto organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno que lidera Aznar y la Universidad Francisco de Vitoria.





Tras asegurar en que el PP sale "a ganar todas las elecciones", ha afirmado que si se revisa el programa electoral del partido y su discurso en el congreso extraordinario que le llevó a la Presidencia del partido se verá que "ahí está el proyecto que necesita España".





AZNAR DESEA "MUCHA SUERTE" A CASADO

Aznar ha advertido a Casado de que "la batalla de las ideas es básica, fundamental y esencial" y ha señalado que los actuales gobernantes son capaces de "hacer cualquier cosa con tal de seguir". "Y eso es exactamente lo que no hay que hacer", ha concluido.





Al ser preguntado expresamente si quería darle algún consejo a Casado, Aznar ha dicho que le deseaba "muchísima suerte" porque "España la necesita y el centroderecha también". En su opinión, cuando se dirige un partido como el PP hay que "marcar el camino, definir la estrategia y tomar las decisiones", algo que "le corresponde a él".





De la misma manera, el exdiputado Manuel Pizarro le ha deseado "lo mejor" a Casado y se ha mostrado convencido de que llegará al Palacio de la Moncloa. "Para llegar a la tierra prometida hay que pasar por mucho desierto", ha concluido.