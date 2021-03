Feijóo insta al Gobierno a "aclarar" si las manifestaciones del 8M van a estar "prohibidas en toda España"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno central, después de trascender que en Madrid se prohibirán todas las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, a "concretar de una vez" y "aclarar" si este tipo de protestas con motivo del 8M van a estar "prohibidas en toda España".





"Sería bueno si puede aclarar si las manifestaciones del 8M están prohibidas en toda España", ha apuntado Feijóo, quien ha evitado contestar si la Xunta ha pedido expresamente a la Delegación del Gobierno en Galicia que prohíba este tipo de manifestaciones, y se ha limitado a manifestar su "sorpresa" por el paso dado en Madrid.





En todo caso, sí ha transmitido que la Xunta tiene "muy claro" que, con el contexto de la pandemia, con estado de alarma y toque de queda, así como limitaciones en la hostelería y otros servicios, permitir que se celebren estas manifestaciones es "una decisión de alcance" y ha advertido que, "de hacerce", es imprescindible que se hagan cumplir todas las medidas de seguridad.





Dicho esto, ha manifestado su deseo acerca de que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez haya "aprendido" de otros "errores negligentes" como, a su juicio, lo fue permitir que se celebrasen las protestas del 8M el año pasado.





Pero de cualquier modo, ha cargado contra los "bandazos" que, a su modo de ver, tiene el Gobierno en relación a las manifestaciones, y ha vuelto a insistir en que se consintió que se celebrase en Santiago una protesta de negacionistas en la que participaron personas que vulneraron medidas anti covid como la de usar mascarilla.





SERVICIOS MÍNIMOS ESENCIALES

Este jueves el Consello de la Xunta también ha aprobado el decreto que dicta las normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada para el próximo 8 de marzo por la CUT, la CIG, el Sindicato de Oficios Varios de la CNT-Vigo y STEG. Dicha huelga se iniciará a las 00,00 horas del 8 de marzo y finalizará a las 00,00 horas del 9, aunque para las mujeres de prensa escrita será el día anterior.





Mediante este decreto ser recogen los servicios esenciales que se deberán respetar en el sector público autonómico (incluidas la sanidad y la educación), así como en la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG).





Feijóo ha remarcado que, como la convocatoria este año coincide con la pandemia y las restricciones adoptadas, el decreto también tiene en cuenta ese aspecto a la hora de establecer los servicios mínimos, sobre todo en los ámbitos de la educación y de la sanidad.





Así, en el ámbito educativo la Xunta "refuerza" el personal que deberá permanecer en los centros, sobre todo en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, así como las medidas generales de limpieza.





En el ámbito sanitario, los servicios "deben garantizar el cumplimiento de las normas esenciales para asegurar el control de cualquier incidencia que se pueda producir en los establecimientos y servicios de sanidad ambiental o alimentaria". Pero el decreto también especifica que, por la covid, los servicios deben garantizar el seguimiento de la situación epidemiológica y de la inmunización colectiva siguiendo los protocolos establecidos.





El documento recoge también el mantenimiento de los servicios públicos de información a la comunidad, asegurando la continuidad de las emisiones radiofónicas y televisivas de la CRTVG.





"FEMINISMO DEMOCRÁTICO"

Por otra parte, Feijóo ha sido preguntado por su apelación, con el foco en la figura de Emilio Pardo Bazán, a que "reivindicar el feminismo democrático no debería ceñirse a un día", sino que debería "ser la causa diaria de todos y todas" durante la presentación del libro 'Movendo os marcos do patriarcado' y si considera que hay algún tipo de feminismo que no lo sea.





Al respecto, el presidente gallego ha eludido polemizar y se ha limitado a reiterar "el alcance y contenido" de todo el discurso. "Me reitero en lo dicho punto por punto", ha zanjado.