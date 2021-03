El consuelo de que podría ser peor

El Deportivo y el Pontevedra se reencuentran este domingo anhelando tiempos mejores. Ya no aquellos en los que estaban en otras categorías, eso es mirar muy arriba, sino la primera vuelta del curso, cuando peleaban por los primeros puestos en lugar de por no descender. Las aficiones ya no saben de dónde sacar los ánimos para sentarse delante de la tele los días de partido. Así que ahí va una ayuda: siempre se podría estar peor. Visto lo visto en Barcelona, que la principal preocupación sean los resultados tampoco está tan mal. Nunca llovió que no escampara.