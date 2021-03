Ayuso insiste en que haya Semana Santa

Pues nada, que Díaz Ayuso está dispuesta a convertirse en una especie de Agustina de Aragón y encabezar la caravana de madrileños que aprovecharán la Semana Santa (ojo que no lo hagan ya en el puente de San José) para “tomar” media España, sobre todo aquellos puntos en los que haya sol y playa. El problema es que, en este país, lo del cierre perimetral entre comunidades es una fábula. Se vio cuando Santiago fue tomada por negacionistas llegados de toda la península para manifestarse, y nadie hizo nada por evitarlo. Por eso, de nada servirá que el resto de comunidades se planten y no abran. Ni tan siquiera sería suficiente que Ayuso bajara la cerviz y acatara lo que quieren el resto de los españoles. Todos sabemos que la Semana Santa será una especie de barra libre y, lo único que nos queda, es que tengamos suerte y no acabemos en medio de la cuarta ola.