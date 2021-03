Dende A Naiciña, o Colectivo feminista de Cambados, primeiro queremos agradecer ao Diario de Arousa esta oportunidade para expresarnos públicamente.





Este ano tomamos a decisión de inhibirnos as ganas de saír á rúa; pero é un recollemento baseado na responsabilidade, no respeto por todas as persoas que necesitan ser coidadas neste momento de estragos pandémicos, e tamén respeto polas que, especialmente na área da sanidade, necesitan que evitemos ao máximo os contactos sociais para non empeorar esta situación que leva por diante vidas humanas.





Por suposto que sabemos que hai partidos políticos que sinten o feminismo coma un ataque e que están aproveitando estas terribles circunstancias para dicir que non podemos sair, pero non gañan se nos quedamos, gañamos nós facendo este sacrificio, e gañamos nós porque haberá outros 8 de marzo nas rúas, porque o feminismo non vai frear o seu pulo.





Nós coma Colectivo xa pasamos desgraciadamente por máis dun trauma, coma a perda da nosa presidenta, Rocío, que nos quitou o cancro; e no último ano compartimos con todas as persoas do planeta este momento histórico doloroso e universal, o dunha enfermidade que está transformando o mundo e poñéndonos a proba, poñendo a proba os nosos valores.





Inda que poidan dicirnos que non somos unha prioridade o feminismo non pode poñerse de lado nen pode poñerse na beira do camiño, porque as mulleres, coa crecente precariedade, somos máis vulnerables, corremos o risco de que intenten facernos ir para atrás.





Todos os movementos civís están a sufrir co illamento e a falta de contacto social, e o feminismo, mais alá do institucional (que tamén apreciamos) o movemento feminista coma un movemento civil que vertebra moitas necesidades, loita polos dereitos humanos, inspira o cambio da sociedade, ten unha axenda que está no debate público e segue sen estar resolta: o dereito ao aborto, a brecha salarial e a precariedade laboral, a discriminación, o teito de cristal, a trata e o proxenetismo, os abusos sexuais ou o actual enfrontamento e ruptura que ven de darse coa chamada “lei trans”. Neste último caso eu só podo dicir a nivel persoal e non coma secretaria do colectivo, que estou a favor do cambio na lei, pero inda temos que debatilo xuntas.





Ademais sería moi interesante traballar na reflexión de como o machismo fai vítimas tamén aos homes: a relación entre ser home e a menor esperanza de vida, ser home e ter mais posibilidades de suicidarse, ser home e sufrir máis accidentes graves, etc; xa son maioría de estudos que entenden que hai unha relación entre o machismo e estos datos.





Todos estos temas que citamos arriba están tamén no noso Colectivo, esperándonos, desexando que teñamos o tempo de compartir, de abrazar, de estar xuntas e poder poñelos en común.





Este oito de marzo é o de cargarnos coas ganas, darlle voltas e imaxinar cando poidamos estar de novo na rúa berrando, cantando e visibilizando, porque as mulleres cambiamos o mundo, loitamos polo noso espacio para transformalo e facelo mellor, un soño: que algún día sexa socialmente unha normalidade dicir “eu son feminista” como hoxe o é, entre as persoas civilizadas e que respetan os dereitos humanos, “eu non son racista”.





Todas as persoas iguais, todas cidadáns e cos mesmos dereitos.